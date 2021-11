Rosalinda Cannavò potrebbe debuttare su grande schermo per essersi fatta notare da un attore italiano molto noto.

Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, Rosalinda Cannavò potrebbe avere dei progetti lavorativi in cantiere. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip che l’ha resa nota al piccolo schermo, un noto attore italiano potrebe averla “reclutata” per un nuovo progetto cinematografico. Chi è l’attore in questione?

Rosalinda Cannavò sarebbe stata scelta da un attore italiano: gli indizi

Nelle ultime ore su Instagram, Rosalinda Cannavò è stata avvistata a fare delle storie con Massimo Boldi noto attore italiano. In molti stanno pensando che sia proprio lui ad avere “adocchiato” l’ex gieffina per qualche futuro film. Anche Chi ha confermato questo gossip in cui si legge: “Nell’ultimo periodo Rosalinda Cannavò frequenta spesso Massimo Boldi. Tra i due è nato un bel feeling e Massimo avrebbe adocchiato l’ex concorrente del Gf Vip come attrice per il suo prossimo film comico“. Infondo non sarebbe poi così impensabile considerando il talento nascosto di Rosalinda che dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia sembra essere rifiorita. Staremo a vedere se il gossip troverà presto conferma. Attualmente Rosalinda sta comunque conducendo Casa Chi un format che si occupa di intervistare gli eliminati di questa edizione del GF, che sta conducendo egregiamente.