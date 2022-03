Pechino Express torna con i suoi viaggi sfrenati e i suoi incredibili protagonisti per un percorso all’insegna dell’umanità e come messaggio contro la guerra.

Registrato mesi fa quando la situazione era molto diversa, Pechino Express torna con i suoi protagonisti. Il programma andrà in onda su Sky e in streaming su Now dal 10 marzo, a condurre Costantino Della Gherardesca. Quest’edizione conterà su nuovi protagonisti e mostrerà l’umanità delle persone lanciando un messaggio contro la guerra.

I protagonisti di Pechino Express

Come riporta La Repubblica, la nuova edizione di Pechino Express conterà nuovi protagonisti: “Alex Schwazer e Bruno Fabbri, “Gli Atletici”; Ciro e Giovambattista Ferrara, “Padre e Figlio”; Barbascura X e Andrea Boscherini, “Gli Scienziati”; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, “I Fidanzatini”; Anna Ciati e Giulia Paglianiti, “Le TikToker”; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.

In questa edizione le coppie dovranno attraversare anche il deserto in sella ai dromedari e salire su treni, trattori e barche di ogni genere e non sempre comodissimi. Il programma insegna, come sostiene Natasha Stefanenko “moltissimo a livello umanitario. Vedere le persone da cui i concorrenti cercano ospitalità aprire il loro cuore e le loro porte agli sconosciuti fa molto riflettere. Io vorrei che tutti facessero Pechino Express almeno una volta nella vita“.

