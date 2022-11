Rimedi tosse: come calmare questo fastidioso sintomo attraverso l’utilizzo di alcune sostanze naturali.

Arriva l’autunno, le temperature si abbassano ed è facile incappare in qualche malanno di stagione, con tutti i conseguenti sintomi fastidiosi. Ad esempio la tosse. Fortunatamente, esistono rimedi naturali per la tosse, spesso efficaci. Anche se, va sempre ricordato, non tutti i tipi di tosse sono uguali e facilmente guaribili.

Meccanismo di difesa utilizzato dal nostro organismo per cercare di rimuovere eventuali agenti irritanti o patogeni presenti nelle vie aeree, la tosse è un sintomo di oltre cento diverse malattie e può essere di diversi tipi: grassa, secca, con o senza irritazione, accompagnata da dolori muscolari o meno persistente. Proprio per la sua natura variabile, merita di essere analizzata con l’aiuto di un esperto. Il consiglio è sempre quello di affidarsi a un consulto del proprio medico di fiducia. Se vuoi nel frattempo provare a placare questo fastidioso sintomo, però, in questo articolo proveremo a suggerirti alcuni importanti rimedi naturali.

I migliori rimedi naturali per la tosse

Se ti stai chiedendo come calmare la tosse, e in particolare la tosse grassa, senza dover fare ricorso a medicinali o cure omeopatiche, proviamo a scoprire insieme alcuni rimedi naturali in grado di placare questa tipologia di tosse accompagnata dalla presenza di catarro.

Tossire nel gomito

Per questa tipologia di sintomo è necessario affidarsi a prodotti in grado di avere un’azione espettorante, fluidificante del muco e balsamica sulle nostre vie respiratorie. In particolare, gli esperti consigliano la liquirizia, il finocchio, l’anice, olio essenziale di eucalipto e anche l’altea. Secondo la tradizione, un altro rimedio molto efficace sarebbe lo sciroppo di lumaca, un tipo di integratore alimentare oggi meno utilizzato.

Tosse secca: rimedi

Se invece hai bisogno di scoprire come far passare la tosse secca, priva quindi dell’accompagnamento del catarro, i rimedi naturali che dovresti provare sono quelli con proprietà antitussive ed emollienti, per placare le irritazioni che ci portano a tossire. In particolare, sono utili allo scopo il miele, l’edera e il tiglio.

Dobbiamo però ricordare che tutte queste pratiche, così come quelle suggerite per la tosse grassa, non sono accettate dalla scienza medica e non hanno ricevuto alcuna verifica sperimentale ufficiale, o al contrario non hanno superato certi test. Potrebbero quindi risultare non efficaci e, in alcuni casi, abbastanza estremi, anche dannosi per la salute. Per questo motivo è sempre preferibile chiedere un consiglio o un parere al proprio medico di fiducia prima di scegliere se affidarsi a rimedi naturali, omeopatici o di medicina tradizionale.

Altre tipologie di tosse: esistono rimedi naturali?

Oltre alla classica tosse grassa e alla tosse secca, esistono altri tipi di tosse che periodicamente possono rendere più complicata la nostra vita, ad esempio la tosse allergica, come quella causata dalla rinite o dall’asma. Quando si ha a che fare con questo tipo di sintomo, legato a patologie specifiche, non è necessario ricorrere all’uso di espettoranti o sedativi, ma è invece preferibile rivolersi al proprio medico per ottenere antistaminici, corticosteroidi o antiasmatici, farmaci più indicati per placare l’allergia che genera il sintomo.

Discorso ancora diverso per la tosse da reflusso gastroesofageo, quella che si manifesta in seguito alla risalita degli acidi dello stomaco. Anche in questo caso bisogna agire sulla causa primaria, e quindi vanno utilizzati degli inibitori di pompa protonica, antiacidi, o altri medicinali specifici.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG