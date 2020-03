Ricchi di fantasia: ecco le location del film con Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto

Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli sono i protagonisti di Ricchi di fantasia, commedia del 2018 diretta da Francesco Miccichè: le location del film.

Sergio e Sabrina sono una coppia di amanti molti innamorati tra di loro che non riescono però a lasciare le persone con cui sono spaesate. O almeno non ci riescono fino a quando Sergio non vince 3 milioni di euro per la lotteria: in quel momento sembra che la vita dei due possa cambiare, peccato che in realtà si tratti di uno scherzo. E’ questa la trama di Ricchi di fantasia, divertente commedia del 2018 diretta da Francesco Miccichè. Vediamo ora insieme quali sono le location del film.

Ricchi di fantasia: le location del film

Il regista Francesco Miccichè ha battuto il primo ciak di Ricchi di fantasia il 20 settembre del 2017 a Polignano a Mare, splendida località della Puglia che è stata spesso utilizzata come location per tante divertente commedie italiane (tra cui anche alcune di quelli di Checco Zalone).

In Puglia è ambientata tutta la seconda parte del film e, oltre che a Polignano a Mare, delle riprese si sono svolte anche ad Accadia, Monopoli e Carovigno, località rispettivamente delle province di Foggia, Bari e Brindisi.

La prima parte di Ricchi di fantasia è invece ambientata nella periferia di Roma, dove vivono i due protagonisti, ed è proprio nella Capitale d’Italia che si sono svolte anche una parte delle riprese del film.

Ricchi di fantasia: il cast del film

I principali protagonisti di Ricchi di fantasia sono il carpentiere Sergio e l’ex cantante Sabrina, personaggi interpretati da due attori omonimi: Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli.

Nel cast della commedia diretta da Francesco Miccichè sono inoltre presenti anche Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Paolo Calabrese, Paola Tiziana Cruciani e Uccio De Santis.

