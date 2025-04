Renato Zero si nasconde da un fan a Roma: il gesto scatena una valanga di critiche sui social. Scopri che cosa è successo.

Sta facendo discutere un breve video diventato virale sui social che ritrae Renato Zero, celebre cantautore italiano, mentre si allontana frettolosamente da un fan che lo stava riprendendo per le vie del centro di Roma.

L’artista, in compagnia di due donne, ha coperto il volto con le mani per non essere inquadrato, provocando la delusione del fan, che ha subito condiviso l’accaduto su Instagram scrivendo: “Sei a Roma, vedi Renato Zero, ma lui copre la faccia“.

Nel giro di poche ore il video ha raccolto migliaia di visualizzazioni, scatenando una vera e propria bufera mediatica. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Critiche e difese: il web si divide su Renato Zero

Non è la prima volta che Renato Zero viene criticato per il suo atteggiamento distante nei confronti dei fan nella vita privata. Alcuni utenti ricordano episodi simili, come quando avrebbe minacciato di sospendere un concerto a Bari a causa dei troppi scatti rubati.

Tra i commenti sotto il video si leggono giudizi severi: “Fuori dal palco sta a Zero veramente“, “Scostante e lunatico“, “Un vero peccato“.

Tuttavia, non tutti sono contro l’artista. C’è chi lo difende sottolineando il diritto alla privacy: “Fuori dal palco è Renato Facchini, non Renato Zero” scrive un fan, che ha anche aggiunto che dopo sessant’anni di carriera, dovrebbe essere chiaro a tutti che la disponibilità di un artista ha dei limiti.

Renato Zero: il confine tra vita pubblica e vita privata

L’episodio ha riaperto un dibattito mai sopito: dove finisce il diritto dei fan e inizia quello del personaggio pubblico? Nel caso di Renato Zero, l’equilibrio sembra particolarmente delicato.

Amato per la sua musica e la sua teatralità, il cantante ha sempre mostrato una certa reticenza nell’essere “popolare” fuori dal palco.

Ora i fan si chiedono: il cantante risponderà alle critiche? Non ci resta che attendere per scoprirlo.