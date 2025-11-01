Quest’anno i regali non costano nulla: ecco il nuovo Bonus Natale da 700 euro

Il Bonus Natale alleggerisce le feste a molte famiglie italiane: un aiuto economico locale che potrebbe diventare esempio per tutto il Paese.

Un Natale più sereno per le famiglie italiane grazie a un aiuto elargito a livello locale, che potrebbe diventare un modello a livello nazionale. Anche se la nuova Manovra nazionale prevede misure per la famiglia e la natalità, il Comune di Viareggio anticipa i tempi e mette a disposizione un Bonus Natale fino a 700 euro, pensato per chi ha figli a carico e un reddito basso. Scopriamo, dunque, in cosa consiste.

Bonus Natale fino a 700 euro, l’iniziativa del Comune di Viareggio

Il contributo economico, erogato una tantum, è rivolto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro.

L’importo varia in base alla composizione del nucleo: 300 euro per chi ha un solo figlio, 700 euro per le famiglie più numerose, con tre o più figli. La domanda può essere inoltrata esclusivamente online, attraverso la piattaforma digitale del Comune.

L’amministrazione, dunque, ha come obiettivo quello di offrire un sostegno economico, proponendosi, dunque, come esempio virtuoso di welfare locale attivo, capace di intercettare i bisogni reali delle famiglie in un periodo dell’anno particolarmente delicato.

Un modello per tutti i Comuni italiani

L’iniziativa di Viareggio sottolinea – come si può capire – l’importanza di monitorare le opportunità locali di sostegno, spesso poco conosciute ma fondamentali per chi vive situazioni economiche fragili.

Per poter fruire di queste agevolazioni è essenziale aggiornare l’ISEE, in modo da poter far valutare al Comune la situazione economica familiare.

Molti enti locali, infatti, offrono aiuti complementari: tra questi, ci sono i contributi per affitti, bollette, libri scolastici e mense, che possono sommarsi al Bonus Natale.