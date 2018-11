Sono spesso in trasmissione, ospiti noti dei salotti che accompagnano i telespettatori dalla mattina alla sera. Ma quanto percepiscono per la loro ‘preziosa’ presenza?

Da Mattino 5 a Domenica Live c’è un grande interrogativo che stuzzica il pubblico: quanto guadagnano gli ospiti della televisione? Spesso la risposta sui presunti cachet fa persino arrabbiare i telespettatori, ma vediamo chi ha fatto i conti in tasca ai vip e cosa ne è venuto fuori…Sarà veramente così?

Guadagni stellari in tv? Filippo ‘Facci’ i conti in tasca

Filippo Facci, tra le colonne di Libero, ha provato a fare i conti in tasca agli ospiti in tv, in particolare a quelli che pullulano nei salotti Mediaset tra Mattino 5 e Domenica Live. Trasmissioni punta di diamante per l’azienda, in cui a brillare non sarebbero soltanto gli ascolti…

Un’ospitata non è certo per sempre ma, secondo l’analisi del giornalista, in alcuni casi varrebbe oro. Il primo a lanciare un segnale della lauta consistenza dei compensi è stato Lorenzo Crespi, nel salotto di Barbara D’Urso: “Venendo qua, mi pago tre mesi di affitto“. Parole che non sono cadute nel vuoto ma si sono abbattute, invece, su un tappeto di sconcerto e rabbia da parte dei telespettatori. Cachet troppo alti? Aspettate a giudicare, perché…

I cachet degli ospiti di Mattino 5

Partiamo con Mattino 5, talk dell’ammiraglia Mediaset condotto dalla coppia Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Nella trasmissione della fascia mattutina ci sarebbero somme interessanti (anche se non del tutto in linea con il ‘mostro’ di ascolti di Barbarella).

Secondo Facci, mediamente gli ospiti del programma intascherebbero un gettone che varia dai 350 euro ai 2mila a puntata…Il gioco vale la candela? Stando così le cose, senza ombra di dubbio!

I cachet degli ospiti di Domenica Live

Secondo le rivelazioni di Crespi, il suo affitto ammonterebbe a circa 600 euro al mese. Se presenziare a una puntata di Carmelita gli consente davvero di pagarci tre mensilità, significa che percepirebbe qualcosa come 1800 euro a puntata!

Un gettone di presenza niente male, ma quanto guadagnano gli altri? Facci ha tentato di fornire un ‘tariffario‘ destinato a far discutere…

“Certezze non ce ne sono ma si è letto che Valeria Marini per ogni ospitata percepisca 7mila euro, Anna Falchi 3500, Serena Grandi 2000 come Lory Del Santo“, scrive il giornalista.

E Karina Cascella? Percepirebbe una ‘miseria’ rispetto ad altri personaggi famosi della tv. Secondo le stime di Facci, infatti, all’opinionista sarebbe riservato un trattamento economico decisamente inferiore a molti altri: appena 500 euro a puntata! Sulla scia si posizionerebbero anche Francesca Cipriani e Francesca De Andrè…

Per la figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli, stesso cachet che intascherebbe anche il celebre paroliere Cristiano Malgioglio: 1000 euro a puntata. A salire di budget, sempre seguendo la classifica compensi stilata da Fillippo Facci, ci sarebbero personalità del calibro di Platinette e…Vittorio Sgarbi. Ah, già, quanto guadagnerebbero? Circa 3mila euro…

La regina dei cachet: Belen

Su tutte dominerebbe incontrastata la splendida showgirl argentina. I guadagni di Belen Rodriguez sfiorerebbero una cifra record a puntata, che oscillerebbe in un ventaglio compreso tra 12 e 20mila euro!

In base a che criterio cambia il compenso? Ovviamente a seconda dell’impegno con la trasmissione: durata e contenuti…

E Filippo Facci quanto guadagna?

Il giornalista è uno dei volti che calcano il parterre di Domenica Live con maggiore assiduità. Facile interrogarsi anche sul suo cachet (sempre a puntata). Per questo, ha deciso di non esimersi dal dire chiaramente quanto guadagna nel talk show, ‘trascinando’ con sé un altro elemento costante della trasmissione: Pierluigi Diaco.

Per entrambi, il guadagno sarebbe di 1000 euro, ma con una piccola precisazione dell’autore della stima iridata: “Sono soldi che le tasse tagliano esattamente a metà“. Sarà davvero così?

