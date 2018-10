È uno degli youtubers più conosciuti in Italia, ma quanto guadagna Favij grazie al suo canale? Scopriamolo subito!

Sono tante le persone che decidono di aprire un canale youtube per cercare di raggiungere un successo tale da trasformarlo in un vero e proprio lavoro. In molti ci provano, in pochi ci riescono: uno degli youtubers più famosi in Italia è Favij, conosciuto per i suoi video online dedicati al mondo dei videogames. Quanto guadagna Favij che è riuscito a raggiungere il milione di iscritti nel giro di poco tempo? Scopriamolo subito!

Quanto guadagna Favij?

Partendo dal presupposto che il guadagno di uno youtuber può dipendere da diversi fattori: per sapere quanto guadagna uno youtuber, bisogna valutare quanto sia famoso, se effettua collaborazioni con brand e aziende e, soprattutto, quante visite riesce a raggiungere sul suo canale Youtube. Non è stato lo stesso Favij a dichiarare quanto riesce ad intascare grazie al suo mestiere, ma è stato possibile risalire ad un probabile guadagno secondo alcuni calcoli con le totali visualizzazioni che ottiene ogni giorno. Favij guadagnerebbe circa 25,000 euro al mese!

Il suo principale guadagno è dovuto alle visualizzazioni, ma non sono meno importanti le aziende che si affidano a lui per il lancio di un nuovo video-game o per far testare un nuovo video gioco. Lorenzo Ostuni, in arte Favij, oltre ad aver trasformato un divertimento e una passione in un lavoro, deve lavorare bene sul montaggio del video e creare una storia, in modo da coinvolgere del tutto il suo “pubblico” senza farlo mai annoiare. Ma chi si nasconde dietro il ragazzo sempre sorridente, simpatico e appassionato di giochi? Scopriamolo insieme!

Chi è Favij?

Lorenzo Ostuni, in arte Favij, nasce il 7 aprile del 1995, sotto il segno dell’ariete, a Borgaro Torinese. Il padre è un informatico e proprio lui trasmette al figlio la passione per i videogiochi. Nonostante trascorre molto tempo con la sua prima PlayStation, Lorenzo prende il diploma di perito informatico. Nel 2012 si iscrive sulla piattaforma Youtube, in cui inizia a condividere i suoi primi video da gamer. I suoi video, con il nome di Favij, ottengono immediatamente successo e il ragazzo diventa il primo youtuber di videogiochi più famosi in Italia.

Oltre al suo grande successo su Youtube, Lorenzo realizza insieme a Ryan Travis, regista americano, il film “Game Therapy”, presentato in anteprima il 21 ottobre 2015 alla Festa del Cinema di Roma.

Sia su Youtube che sul suo profilo Instagram, vanta milioni e milioni di iscritti che lo seguono giornalmente.

3 curiosità su Favij

-Ha vinto il Google Golden Button, un premio di Google per chi supera il milione di iscritti.

-Grazie al suo successo, ha avuto l’occasione di pubblicare un libro “Sotto le cuffie” . Il libro è uscito nel 2015 e racconta la sua storia e la sua passione per i videogiochi.

-Ha un tatuaggio sul braccio destro.

Fonte foto: https://www.facebook.com/favijtv/