Dove si trova la villa di Primo Appuntamento 2023? Ecco qual è la nuova location del programma condotto da Flavio Montrucchio.

Anno nuovo, ristorante nuovo: in Primo Appuntamento 2023 c’è infatti una grande novità rispetto alle precedenti stagioni, è cambiato il ristorante nel quale i partecipanti al programma, donne e uomini alla ricerca dell’amore, avranno la possibilità di incontrarsi per la prima volta, parlarsi e conoscerci. E poi chissà che non nasca qualcosa. Non è cambiato invece il conduttore del dating show, con Flavio Montrucchio che è confermatissimo alla guida del programma anche per questa nuova edizione. Vediamo allora dov’è la villa di Primo Appuntamento 2023.

Dov’è la villa di Primo Appuntamento 2023? La location del programma di Flavio Montrucchio

Gli spettatori del dating show si erano ormai abituati a vedere i protagonisti seduti a un tavolo del Ristorante Geco di Piazza Guglielmo Marconi 23, nel quartiere Eur a Roma. In Primo Appuntamento 2023 c’è invece una location completamente nuova: una villa d’epoca alle porte della Capitale, una location quasi da favola che potrebbe aiutare a far nascere nuovi amori tra i vari single che hanno deciso di partecipare al dating show.

Flavio Montrucchio, Primo appuntamento

La villa di Primo Appuntamento 2023 si trova a Tivoli, comune che si trova alle porte di Roma. All’interno della villa d’epoca è presente un ristorante, perché il format del programma non cambia e i protagonista, tra una portata e l’altra, avranno la possibilità, reciprocamente, di approfondire la conoscenza l’uno dell’altro.

Dove vedere Primo Appuntamento 2023 in streaming e in TV

Primo Appuntamento 2023 va in onda a partire da martedì 3 gennaio 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) in prima serata dalle ore 21.20. Il programma condotto da Flavio Montrucchio può essere visto anche in diretta streaming sul sito www.realtime.it. Le puntate di questa edizione sono in totale 15, tutte delle durata di circa 75 minuti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG