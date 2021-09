Il nuovo programma di Canale 5 “Star in The Star” è accusato di essere una copia di “Tale e quale show”. Risponde Carlo Conti.

Sulle pagine del Settimanale DiPiù arriva puntuale la replica di Carlo Conti sulle polemiche riguardanti il nuovo programma di Canale 5, “Star in The Star” accusato di essere un plagio del suo celebre “Tale e quale show”.

La risposta di Carlo Conti sembra voler placare gli animi. Con la bonarietà che lo contraddistingue il caro Carlo nazionale replica che:

“Penso che siano polemiche inutili. Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, hanno meccanismi e sfumature simili. “

Con il solito modo da gentleman Carlo Conti spegne con un sorriso le polemiche che vedono nel mirino il nuovo show canoro di Canale 5 e in particolare la sua conduttrice, Ilary Blasi.

“Sono certo che quello di Ilary Blasi sarà un’ottima trasmissione. In televisione c’è spazio per tutti ed è giusto che vadano in onda tante cose diverse, perché il pubblico a casa abbia più scelta possibile.“

Il caso di “Star in the Star” è finito in vigilanza Rai con l’accusa di plagio. Ci sarebbero troppo somiglianze tra lo show e i programmi Rai, tra i quali emerge il “Cantante Mascherato” di Milly Carlucci.

Ma Carlo Conti non ci sta, e dice la sua, con garbo e diplomazia.