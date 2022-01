Quali sono le poesie di Carnevale più belle di sempre? Da Gianni Rodari a Gabriele D’Annunzio, passando per Trilussa: scopriamole tutte.

Il Carnevale, periodo dell’anno particolarmente festoso e allegro, ha ispirato tantissimi autori. Dal grandissimo Gianni Rodari al vate Gabriele D’annunzio, passando per l’ironico Trilussa: sono tanti i grandi che hanno dedicato all’atmosfera carnascialesca versi in rima e non. Scopriamo le poesie di Carnevale più belle di sempre.

Poesie di Carnevale per bambini e adulti

Il collegamento tra poesie di Carnevale e scuola primaria nasce spontaneo quando qualcuno parla di versi in rima, e non, dedicati a questo particolare periodo dell’anno. Eppure, molti di questi scritti non sono destinati solo ad un pubblico di bambini, ma anche a quello dei grandi. Alcune fanno semplicemente sorridere, mentre altre inducono a profonde riflessioni. Quest’ultime, nella maggior parte dei casi, non si colgono ad una prima lettura e difficilmente cattureranno l’attenzione dei ragazzi. Fatta questa breve ma doverosa premessa, entriamo nel vivo dell’atmosfera di Carnevale con un grandissimo autore: Gianni Rodari. Senza ombra di dubbio, la sua poesia più famosa dedicata alle maschere è proprio Carnevale:

Viva i coriandoli di Carnevale,

bombe di carta che non fan male!

Van per le strade in gaia compagnia

i guerrieri dell’allegria:

si sparano in faccia risate

scacciapensieri,

si fanno prigionieri

con le stelle filanti colorate.

Non servono infermieri

perché i feriti guariscono

con una caramella.

Guida l’assalto, a passo di tarantella,

il generale in capo Pulcinella.

Cessata la battaglia, tutti a nanna.

Sul guanciale

spicca come una medaglia

un coriandolo di Carnevale.

Il grandissimo Trilussa, invece, ha scritto La Maschera:

Vent’anni fa m’ammascherai pur’io!

E ancora tengo er grugno de cartone

che servì p’annisconne quello mio.

Sta da vent’anni sopra un credenzone

quela Maschera buffa, ch’è restata

sempre co’ la medesima espressione,

sempre co’ la medesima risata.

Una vorta je chiesi: E come fai

a conservà lo stesso bon umore

puro ne li momenti der dolore,

puro quanno me trovo fra li guai?

Felice te, che nun te cambi mai!

Felice te, che vivi senza core! –

La Maschera rispose: E tu che piagni

che ce guadagni? Gnente! Ce guadagni

che la gente dirà: Povero diavolo,

te compatisco… me dispiace assai…

Ma, in fonno, credi, nun j’importa un cavolo!

Fa’ invece come me, ch’ho sempre riso:

e se te pija la malinconia

coprete er viso co’ la faccia mia

così la gente nun se scoccerà…

D’allora in poi nascónno li dolori

de dietro a un’allegia de cartapista

e passo per un celebre egoista

che se ne frega de l’umanità!

Poesie di Carnevale per bambini piccoli

Una delle poesie di Carnevale utile per illustrare ai bambini le varie maschere italiane è Il vestito di Arlecchino di Gianni Rodari:

Per fare un vestito ad Arlecchino

ci mise una toppa Meneghino,

ne mise un’altra Pulcinella,

una Gianduja, una Brighella.

Pantalone, vecchio pidocchio,

ci mise uno strappo sul ginocchio,

e Stenterello, largo di mano

qualche macchia di vino toscano.

Colombina che lo cucì

fece un vestito stretto così.

Arlecchino lo mise lo stesso

ma ci stava un tantino perplesso.

Disse allora Balanzone,

bolognese dottorone:

“Ti assicuro e te lo giuro

che ti andrà bene li mese venturo

se osserverai la mia ricetta:

un giorno digiuno e l’altro bolletta!”.

Con la firma di Gabriele D’Annunzio abbiamo un’altra poesia meravigliosa poesia, ovvero Carnevale vecchio e pazzo:

Carnevale vecchio e pazzo

s’è venduto il materasso

per comprare pane, vino,

tarallucci e cotechino.

E mangiando a crepapelle

la montagna di frittelle

gli è cresciuto un gran pancione

che somiglia ad un pallone.

Beve, beve all’improvviso

gli diventa rosso il viso

poi gli scoppia anche la pancia

mentre ancora mangia, mangia.

Così muore il Carnevale

e gli fanno il funerale:

dalla polvere era nato

e di polvere è tornato.

Sempre firmata da Rodari, abbiamo Scherzi di Carnevale:

Carnevale,

ogni scherzo vale.

Mi metterò una maschera

da Pulcinella

e dirò che ho inventato

la mozzarella.

Mi metterò una maschera

da Pantalone,

dirò che ogni mio sternuto

vale un milione.

Mi metterò una maschera

da pagliaccio,

per far credere a tutti

che il sole è di ghiaccio.

Mi metterò una maschera

da imperatore,

avrò un impero

per un paio d’ore:

per volere mio dovranno

levarsi la maschera

quelli che la portano

ogni giorno dell’anno…

E sarà il Carnevale

più divertente

veder la faccia vera

di tanta gente.

Filastrocche di Carnevale

Una filastrocca di Carnevale per la scuola primaria si intitola Viva le maschere di Adriano Caramellino:

Viva le maschere! Evviva! Evviva!

Io ti conosco, maschera bella:

tu sei Gianduja, tu sei Brighella,

qui Colombina con Pantalone,

quindi Arlecchino con Pulcinella.

O mascherine, chi ve l’ha fatto

quell’abituccio tutto a colori

quell’abituccio che ci ricorda

la primavera coi mille fiori?

Chi ve l’ha messa nel fondo del cuore

quell’allegrezza che a tutti date?

O mascherine, grazie di cuore

per tanta gioia che ci portate.

Infine, tra le filastrocche di Carnevale per la scuola primaria non può mancare Il vestito dell’amicizia:

Il vestito dell’amicizia

Arlecchino, poverino

non aveva vestitino.

Ogni bimbo gli ha portato

un pezzetto colorato

e la mamma gli ha cucito

un bellissimo vestito.

È di tanti bei colori

come tanti sono i cuori

che han donato la letizia

con un gesto d’amicizia.

