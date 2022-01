Grande svolta per Pierpaolo Petrelli, che forse potrebbe avere presto un programma tutto suo. Ecco le prime indiscrezioni.

L’ex velino di Striscia La Notizia Pierpaolo Pretelli sta vivendo un ottimo periodo per la sua carriera. L’ex concorrente del GF Vip, infatti, potrebbe presto avere il suo programma sulle reti Rai, come svelano le ultime indiscrezioni.

Come riportato da Dagospia, alcuni dirigenti Rai sono rimasti colpiti da Pretelli, soprattutto dopo che fa parte del cast fisso di Domenica In e ha dimostrato la sua ecletticità a Tale e Quale Show. Secondo il gossip diffuso dal sito web, il giovane aspirante showman potrebbe presto presentare un programma in Rai.

Ecco cosa si legge sul famoso portale web: “Un programma in vista per Pierpaolo Pretelli in Rai. Mara Venier con il suo occhio lungo ci ha visto bene portandolo a Domenica In. La sua imitazione di Achille Lauro ha spiazzato tutti e ha dato idea ai dirigenti di promuoverlo con un programma tutto suo”

Inoltre, secondo i rumors più recenti, Pierpaolo Pretelli potrebbe far parte anche del cast de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci che a breve tornerà in prima serata su Rai 1.

Riproduzione riservata © 2022 - DG