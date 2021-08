In occasione del suo compleanno, Giulia Salemi fa una dedica davvero speciale al suo Pierpaolo, condividendo un video dei loro momenti più belli

Pierpaolo Pretelli ha festeggiato il suo 31esimo compleanno in vacanza con la sua splendida fidanzata e in compagnia di alcuni amici. A spiazzare l’ex gieffino, però, è stata una dedica davvero speciale da parte di Giulia Salemi che lo ha fatto commuovere.

La dedica di Giulia Salemi a Pierpaolo su Instagram

In occasione del suo compleanno, Giulia Salemi ha montato un video dei momenti più belli e significativi della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. Il video mostra il loro percorso insieme ed è accompagnato da un bellissimo messaggio per l’ex velino che lo ha fatto emozionare:

“Amore mio… Questa volta tocca a me … Quindi adesso siediti e ascolta… Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con me.

Si, perché nel momento esatto in cui abbiamo capito di volerci vivere, contro tutto e tutti, hai stravolto quello che mi ero prefissata, rendendo ogni singolo momento speciale. I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita, sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta.“