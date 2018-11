Piero Chiambretti: curiosità e vita privata del conduttore più irriverente della TV italiana!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Piero Chiambretti: la vita privata e le curiosità dello showman più irriverente della tv.

Piero Chiambretti è uno dei conduttori televisivi più famosi del piccolo schermo italiano. Lo abbiamo apprezzato per molti anni alla conduzione di Matrix, mentre da ottobre 2018 è alla guida di CR4 – La Repubblica delle Donne, programma in onda su Rete4.

Scopriamo cosa c’è da sapere sullo showman attraverso alcune curiosità sul suo conto, passando dal suo primo irriverente colloquio di lavoro e la nascita di sua figlia Margherita.

Chi è Piero Chiambretti: biografia del conduttore

Piero nasce il 30 maggio del 1956 ad Aosta, sebbene trascorra la sua infanzia nella città di Torino. Nato sotto il segno dei gemelli, Piero dopo gli studi comincia ad intraprendere diversi lavori, come il Dj in qualche locale del capoluogo piemontese.

Dal 1891 fino al 1986 comincia un tour sulle navi da crociera, dove lavora come animatore turistico. La vera occasione arriverà poi negli anni Ottanta, quando comincia a lavorare per una TV privata torinese, Rete Manila 1. Da lì si lancerà appieno e riuscirà ad arrivare in Rai, diventando ideatori di programmi TV e con il tempo uno dei conduttori più amati di tutto il panorama televisivo italiano.

La vita privata di Piero Chiambretti: fidanzata, ex amori e…

La vita privata di Piero è inaspettata e bizzarra, un po’ come lui insomma. Pensate che ha esordito in Rai al Festival di Sanremo del ’97, in coppia con Mike Bongiorno e Valeria Marini, ma l’unica cosa a cui riusciva a pensare era…una violinista dell’orchestra! Il suo nome era Elena Majoni. “Pensavo più a lei che al Festival“, raccontò a La mia passione, su Rai 3. I due hanno fatto coppia per un paio di anni, ma alla fine l’amore è terminato.

È stato fidanzato per oltre 7 anni con la conduttrice Ingrid Muccitelli, una storia che però è naufragata nel 2009. Nel 2011, dalla relazione con Federica Laviosa, nasce la prima figlia di Piero Chiambretti, Margherita. A Io Donna ha raccontato come la piccola gli abbia cambiato la vita:

“La mia vita è cambiata da quando nel 2011 è nata Margherita. Con lei non mi sento più al centro dell’attenzione. Vedo la mia vita attraverso il suo sguardo. Portarla allo zoo, al cinema, al museo Egizio di Torino, sono gioie impagabili. Da quando c’è lei, poi, tendo a preservare molto la mia privacy”.

Piero e Federica non sono più una coppia, ma si definiscono sempre una famiglia. Sull’amore, oggi, è molto più cauto che in passato.



Una curiosità? Nonostante il successo, ha rivelato di non amare particolarmente il suo aspetto e di non avere una grande autostima: “Io mi sono sempre fatto schifo, giuro“, rivelò a Grazia.

Qualche curiosità su Piero Chiambretti

– È un tifoso sfegatato del Torino dal 1967 ed è un grande appassionato di calcio, come si può facilmente intuire dal suo profilo Twitter.

– Nel 1982 ha partecipato ad un colloquio di lavoro per la Rai indossando solamente le mutande. È stato assunto (con sua gran sorpresa).

– Ha rivelato di aver fatto un film unicamente per cercare di riconquistare una ragazza che aveva conosciuto a Sanremo e di cui si era innamorato.

– Asia Argento si è scagliata contro di lui perché durante uno sketch di Matrix ha ironizzato sullo scandalo Weinstein. “Nano, una carogna di sicuro”, avrebbe scritto l’attrice infuriata sulle sue pagine social rivolgendosi a Chiambretti.

– Ha rivelato di essere un ipocondriaco vero e proprio, e di temere anche la vista del sangue.

– L’altezza di Piero Chiambretti è di 163 cm, ma il conduttore ha sempre ironizzato sull’argomento. Ospite a Domenica Live si è scherzosamente prestato a mettere due cuscini sulla sedia su cui era seduto di fronte a Barbara D’Urso.