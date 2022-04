Il figlio di Silvio Berlusconi e compagno di Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi, avrebbe acquistato una splendida dimora a Portofino, in una zona meravigliosa della già esclusiva località ligure sul mare. Si tratterebbe di Villa San Sebastiano, una delle più belle e quotate dell’intera area…

Pier Silvio Berlusconi si sarebbe regalato una casa da sogno sul monte di Portofino: una villa mozzafiato con tutti i comfort, secondo Repubblica, con tante di quelle stanze da sembrare più un castello. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il figlio dell’ex premier avrebbe posato gli occhi da tempo su Villa San Sebastiano, finendo per concludere un affare immobiliare da capogiro…

Il figlio del Cavaliere avrebbe concluso l’acquisto di Villa San Sebastiano e la casa è spettacolare. Gode di una vista mozzafiato su Portofino ed è incastonata in una delle cornici verdi più suggestive della Liguria, con una superficie interna di 1300 metri quadri per un’oasi di pura bellezza.

La posizione di questa splendida villa extralusso offre una vista a 180 gradi sul mare e la residenza è circondata da straordinari giardini, vigneti e uliveti che si estendono per oltre 2 ettari. Si sviluppa su tre piani più un seminterrato, con il piano terra a ospitare un’ampia zona giorno composta da un grande salone doppio e ampie finestre con vista sul giardino principale, oltre a una cucina super moderna e attrezzata di ogni comfort più una elegantissima sala da pranzo. I piani superiori ospitano una zona notte che conta ben 15 camere da letto, area relax, zona studio e una sauna.

Villa San Sebastiano ha inoltre 11 bagni e una spettacolare piscina che domina con una strepitosa vista sul golfo del Tigullio. La residenza, di origine cinquecentesca, prende il nome da una cappella che si trova poco distante e i suoi interni sarebbero stati interamente rinnovati da Gae Aulenti. Una vera favola…

