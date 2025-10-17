“Essere il capro espiatorio”: cosa significa il detto che nasconde un rituale antico

“Essere il capro espiatorio”: ecco un modo di dire che affonda le sue radici in antichi riti religiosi e che oggi usiamo per indicare chi paga ingiustamente colpe non sue.

Nella lingua italiana esistono numerose espressioni che, in poche parole, racchiudono tradizioni, simboli e visioni collettive. Una delle più note è senza dubbio “essere il capro espiatorio”, un detto molto comune che descrive chi viene accusato o punito ingiustamente al posto di altri. Ma da dove arriva questa espressione e qual è la sua storia?

Origine : dall’antico rito ebraico.

Quando si usa: per indicare chi subisce una colpa o una punizione al posto di altri.

“Essere il capro espiatorio”: l’origine

L’origine dell’espressione risale alla Bibbia, in particolare al Libro del Levitico dell’Antico Testamento. Secondo la tradizione ebraica, durante il rito dello Yom Kippur il sommo sacerdote consacrava due capri: uno veniva sacrificato a Dio, l’altro, detto “capro espiatorio”, veniva simbolicamente caricato di tutte le colpe e i peccati del popolo per poi essere mandato nel deserto.

Questo gesto rituale aveva il compito di “trasferire” le colpe della comunità sull’animale, che pagando al posto degli uomini ristabiliva l’armonia con la divinità. Da qui l’uso figurato: la persona che diventa “capro espiatorio” è quella che, pur non essendo realmente responsabile, subisce punizioni o accuse per preservare o proteggere altri.

L’uso moderno dell’espressione

Nel linguaggio quotidiano, “essere il capro espiatorio” viene utilizzato per descrivere situazioni in cui qualcuno finisce ingiustamente per prendersi la responsabilità di errori collettivi o di colpe altrui. Capita spesso in politica, sul lavoro o perfino nella vita familiare, quando la colpa di un fallimento viene attribuita a un singolo per salvaguardare il gruppo o un’autorità più grande.

Esempi concreti possono essere un dipendente accusato per errori di gestione compiuti dall’intera azienda oppure, in ambito pubblico, figure politiche individuate come responsabili unici di decisioni che in verità sono condivise. Ecco alcune frasi di uso comune:

“Nella squadra di calcio, dopo la sconfitta, l’allenatore è stato il capro espiatorio delle critiche dei tifosi”

“A volte i politici cercano un capro espiatorio per giustificare problemi economici più complessi”

“Nelle dinamiche di gruppo può accadere che una persona diventi il capro espiatorio delle tensioni accumulate dagli altri”.

In sintesi, “essere il capro espiatorio” non è solo un riferimento a un antico rito religioso, ma una metafora ancora potente della nostra società. Racconta di una dinamica diffusa: quella in cui, per semplificare le responsabilità, si preferisce scaricare il peso delle colpe su un unico individuo. Un modo di dire che, con il suo linguaggio antico e simbolico, conserva ancora oggi una sorprendente capacità descrittiva.

