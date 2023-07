La superstizione che vieta di appoggiare il pane capovolto a tavola è molto antica: scopriamo quali sono le origini.

Quella di non appoggiare il pane capovolto a tavola è una superstizione molto antica che accomuna gran parte dell’Italia. Dietro questa credenza popolare c’è un motivo storico e per questo motivo è interessante conoscere l’origine di tale usanza.

Origini: l’origine è legata alla religione cristiana che vede un legame tra il pane e il “corpo di Cristo”.

Non appoggiare il pane capovolto a tavola: il motivo è legato alla religione

pane pagnotta

L’origine della superstizione legata al pane capovolto può essere spiegata facendo riferimento alla religione cristiana. È facile comprendere come il pane, per i fedeli cattolici in particolare, assuma il significato del “corpo di Cristo“. Per tale motivo, capovolgere questa pietanza potrebbe essere considerato quasi un’offesa, equivalente a mettere Gesù capovolto.

Questo gesto sarebbe visto come un atto di mancanza di rispetto e di rifiuto. Inoltre, richiama simboli invertiti utilizzati nelle eresie e nel satanismo, come ad esempio la croce capovolta.

Un’altra possibile origine della credenza

Questa credenza popolare sembra anche derivare da antiche usanze che si svilupparono intorno alla metà del XV secolo in Francia e nei territori governati da Carlo VII. Il Re Vittorioso era infatti famoso anche per le sue politiche interne rigide, inclusa l’ampia applicazione della pena di morte.

Durante il suo regno, il mestiere di boia divenne molto richiesto e offrì un’occupazione a persone comuni che, spesso per necessità, si trovarono ad impugnare un’ascia per compiere esecuzioni crudeli. I cittadini cominciarono a temere e disprezzare i boia, e in particolare i fornai iniziarono a offrire loro pane di qualità inferiore.

In sostegno di questi professionisti, Carlo VII emanò un decreto che imponeva ai panettieri di servire i clienti senza fare distinzioni di classe o occupazione e, di conseguenza, di fornire pane di qualità anche ai boia.

Spaventati, ma convinti delle loro ragioni, i fornai adottarono un ingegnoso metodo per protestare contro il re e gli esecutori delle sue condanne: mettevano le pagnotte capovolte per distinguere il pane destinato ai boia.

