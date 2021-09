L’assenza di Bella Hadid al Met Gala 2021 aveva sollevato diversi sospetti su quale fosse il motivo: in molti pensavano fosse a causa dell’obbligo vaccinale, ma la modella smentisce.

Le regole e i protocolli sanitari parlano chiaro: i partecipanti al Met Gala 2021 devono necessariamente fornire una prova tangibile di aver ricevuto almeno una vaccinazione di Covid-19. Gli ospiti, inoltre, erano obbligati a indossare la mascherina e tenerla per tutta la durata dell’evento, con l’eccezione dei pasti. Restrizioni che, per alcuni, sono fin troppo severe. Nicki Minaj, ad esempio, non si è presentata al Met Gala proprio a causa dell’obbligo vaccinale. “Se mi farò vaccinare non sarà per il Met”, ha scritto su Twitter. “Lo farò solamente quando sentirò di aver fatto abbastanza ricerca a riguardo”. La rapper dichiara anche che un suo amico, dopo la dose, è diventato impotente.

Una vicenda che fa pensare che anche altri personaggi avrebbero saltato l’appuntamento al Met Gala 2021 per lo stesso motivo: una su tutti Bella Hadid, che solitamente partecipa all’evento in compagnia della sorella Gigi (che invece era presente).

La supermodella, tuttavia, smentisce immediatamente questa fake news pubblicando una foto inequivocabile mentre un’infermiera le somministra la dose di vaccino. “Ecco tutto quello che ho da dire” ha scritto la sorella Hadid più piccola. Questo, tuttavia, non risolve il mistero: per quale motivo Bella Hadid non era presente al Met Gala 2021?