Pensioni di dicembre, arriva il bonus d 154 euro: chi lo riceverà

Un bonus da 154 euro arriverà nel cedolino di dicembre per i pensionati: quali saranno i beneficiari di questa nuova misura.
A dicembre molte pensioni italiane saranno corredate da un piccolo bonus aggiuntivo, sostegno che arriva in un momento dell’anno in cui le spese familiari tendono inevitabilmente a crescere. Non si tratta della consueta tredicesima, bensì di un importo extra di 154,94 euro rivolto a chi percepisce trattamenti pensionistici modesti e si trova in condizioni economiche particolarmente fragili. Scopriamo, dunque, tutte le novità in merito.
Bonus da 154 euro, chi lo otterrà a dicembre
Non tutti riceveranno il bonus da 154 euro a natale, in quanto i beneficiari saranno circoscritti: nello specifico, coloro che lo otterranno sono quelli che percepiscono pensioni INPS.
L’aiuto riguarda solo le prestazioni previdenziali maturate attraverso i contributi versati durante la vita lavorativa, mentre restano esclusi gli assegni assistenziali, le pensioni di invalidità civile e tutte le forme integrative o complementari che non appartengono al sistema obbligatorio.
Per ottenere l’importo pieno, la pensione annua non deve superare il livello del trattamento minimo. Chi si colloca poco sopra quella soglia può comunque ricevere una cifra ridotta, calcolata in modo proporzionale.
Oltre all’importo dell’assegno, l’INPS considera anche il reddito complessivo del pensionato e, nel caso dei coniugati, quello dell’intero nucleo familiare.
Come avverrà il pagamento e cosa fare in caso di mancata erogazione
L’INPS effettuerà i controlli in automatico e accrediterà la somma sulla stessa modalità di pagamento abituale, sia essa conto corrente, libretto postale o carta dedicata. Se un pensionato dovesse ritenere di avere diritto all’importo ma non trovarlo nel cedolino di dicembre, può chiedere una verifica della propria posizione tramite il portale dell’istituto o con l’assistenza di un patronato.
Il bonus una tantum per i dipendenti non è stato confermato per il 2025, lasciando come unico riferimento la classica tredicesima.