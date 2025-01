Pechino Express 2025: svelati i nomi delle coppie in gara

L’annuncio tanto atteso è arrivato: ecco i nomi delle coppie di concorrenti in gara per Pechino Express 2025. Chi sarà presente.

Grande novità per Pechino Express 2025: sono state svelate le 9 coppie di concorrenti in gara per l’avventura “Fino al tetto del mondo”. In queste ore, tramite gli account ufficiali della seguitissima trasmissione, ecco l’annuncio che riguarda i protagonisti dell’edizione che vedrà ancora al timone Costantino Della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru.

Pechino Express 2025: le coppie in gara

C’era grande attesa per quanto riguarda l’annuncio ufficiale delle varie coppie in gara per Pechino Express 2025. In queste ore, il noto game show ha fatto sapere tutti i dettagli relativamente ai concorrenti che prenderanno parte all’avventura “Fino al tetto del mondo”, ancora una volta condotta da Costantino Della Gherardesca e Fru.

Costantino Della Gherardesca

Ad essere protagoniste dell’edizione 2025 del game show saranno coppie di vario genere: da volti noti dello spettacolo fino a sportivi.

Saranno presenti Virna Toppi e Nicola Del Freo, stelle della danza classica; Scintilla e Federica Camba; Jey e Checco Lillo; Ivana Mrázová e Giaele De Donà; Jury Chechi e Antonio Rossi; Giulio Berruti e Nicolò Maltese; Nathalie Guetta e Vito Bucci; Dolcenera e Gigi Campanile; Samanta e Debora Togni.

Nomi e descrizione

Attraverso i canali ufficiali della trasmissione, compresi quelli social, sono poi stati forniti ulteriori dettagli sui nomi delle varie coppie che saranno in gara con annessa descrizione.

“Virna Toppi e Nicola Del Freo sono i #PRIMIBALLERINI. Uniti nel lavoro come nella vita privata, lasciano scarpette e tutù per zaino e scarpe da trekking”, si legge sulla prima coppia. “Scintilla e Federica Camba sono gli #SPETTACOLARI. Siamo sicuri che alla loro simpatia nessuno potrà mai dire di no!”.

E ancora: “A Pechino Express, come in amore, vale tutto e nel caso di Jey e Checco Lillo anche la magia. Competitivi al massimo, loro sono i #MAGICI. Legate da un amore oltre oceano, Ivana Mrázová e Giaele De Donà non possono che essere le #ATLANTICHE. Due leggende dello sport italiano e internazionale come Jury Chechi e Antonio Rossi sono (ovviamente!) i #MEDAGLIATI. Sono belli, sono bravi e sono fantastici: Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono per forza gli #ESTETICI“.

Il post social di Pechino è poi andato avanti sulle restanti tre coppie: “Dalle commedie ai gialli, Nathalie Guetta e Vito Bucci stanno per addentrarsi in un genere MOLTO (ma mooooolto) più “adventure”. Loro sono i #CINEASTI. Per stare insieme a una persona più di 25 anni serve amore, tanta pazienza e soprattutto complicità. Per questo motivo Dolcenera e Gigi Campanile sono i #COMPLICI. Samanta e Debora Togni sono le #SORELLE. Caratterialmente opposte, come il giorno e la notte, sono pronte a unire le loro forze e lanciarsi in una avventura al limite”.