Nelly Furtado cade sul palco del Coachella. Preoccupazione per i fan, poi la cantante rassicura. Eppure qualcosa non va.

Nelly Furtado ha fatto il suo ritorno sul palco del Coachella, lasciando il pubblico in trepidante attesa per il suo futuro musicale. Tuttavia, la sua performance è rimasta impressa non tanto per le straordinarie doti canore della cantante, quanto per la rovinosa caduta di faccia sul palco.

Infatti, i fan della cantante si sono preoccupati vedendo la cantante cadere di faccia durante la performance. Ma come sta adesso la star canadese?

Nelly Furtado: paura durante la sua esibizione sul palco

Durante l’esibizione, la Furtado ha presentato una versione remixata del suo successo “Maneater” insieme a Dom Dolla, seguita dal suo ultimo singolo “Eat Your Man”.

Tuttavia, uno spiacevole incidente ha rovinato la sua esibizione. Nonostante la cantante canadese si sia subito rialzata per riprendere la sua performance, in realtà si è ferita ad una mano nella caduta. Il video della caduta è subito diventato virale.

Dopo l’esibizione, la cantante ha commentato l’accaduto: “Ho lasciato tutto sul palco, anche il mio sangue“.

Il futuro artistico di Nelly Furtado

Ma cosa possiamo aspettarci dal futuro musicale di Nelly Furtado? In un’intervista del maggio 2023, la cantante ha rivelato i dettagli del suo ritorno. Collaborando con Dom, ha sperimentato una nuova direzione musicale che valorizza la sua voce sui beats, scoprendo una nuova passione per l’EDM e il suo potenziale creativo.

“Io e Dom abbiamo appena iniziato a fare musica insieme, ed è stato un processo di riavvicinamento e comprensione delle radici di quello che faccio”. Ha, inoltre, annunciato: “Ho iniziato a collegare i puntini, a chiedermi perché tutti questi DJ remixavano mie vecchie canzoni… Ho realizzato che la mia voce semplicemente suona molto bene sui beats, ed è una cosa da cui non devo scappare“.