Durante la tappa a Seattle del Celebration Tour, la cantante è caduta dalla sedia, tuttavia si è subito rialzata e ha continuato a ballare.

Durante uno spettacolo a Seattle, facente parte del tour mondiale “Celebration Tour” per festeggiare i quarant’anni di carriera, Madonna ha avuto un piccolo imprevisto, cadendo dalla sedia sul palco. Malgrado l’incidente, la pop star si è immediatamente rialzata e ha proseguito la performance con un sorriso, senza lasciare che l’accaduto turbasse il prosieguo dello show.

La caduta di Madonna

Mentre stava cantando la hit “Open your heart” del 1986, Madonna è stata protagonista di un piccolo incidente sul palco. Uno dei ballerini che la stava trascinando su una sedia è inciampato improvvisamente, facendo di conseguenza scivolare a terra la cantante.

Madonna ha però continuato la sua esibizione rimanendo qualche secondo sdraiata a terra e ridendo per quanto appena successo. Dopodiché si è alzata e ha iniziato a ballare, tra gli applausi del pubblico al Climate Pledge Arena.

Il video ha ovviamente fatto il giro del web ed è stato ripreso su tutti i social.

Le cadute sul palco di Madonna

Questo episodio si inserisce in una serie di inconvenienti analoghi che hanno visto Madonna protagonista in passato, dimostrando la sua capacità di affrontare con leggerezza persino i momenti più imprevisti.

Ricordiamo, ad esempio, l’episodio al Barclays Center di New York lo scorso dicembre, quando, in piena esecuzione del brano “Hung Up”, la cantante è caduta, riuscendo però a riprendersi tempestivamente con l’aiuto di una ballerina e commentando l’accaduto con una battuta: “Sorry I’m high“.

Anche nel Madame X Tour del 2020, durante una data a Parigi, una caduta causata dall’improvvisa rimozione di una sedia le ha procurato un infortunio all’osso sacro. Un altro momento memorabile è stato, invece, durante i Brit Awards del 2015, quando un ballerino ha accidentalmente causato la caduta della cantante tirando il suo lungo mantello, che lei non era riuscita a slacciare in tempo