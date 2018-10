Chi è Paolo Ciavarro? Tutte le curiosità sul figlio di Eleonora Giorgi

Sapevi che Paolo Ciavarro ha una laurea in Economia? Tutte le curiosità sul figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi!

Nato a Roma il 22 ottobre 1991 (Bilancia), Paolo Ciavarro è conosciuto per essere il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. In realtà, dopo una laurea in economia ha fatto il suo esordio nel mondo della televisione mettendosi in gioco dapprima in un reality, Pechino Express (ha partecipato in coppia con papà) e poi in uno dei programmi più longevi del piccolo schermo, Forum. Per chi non lo conoscesse, ecco alcune curiosità tutte da leggere sulla sua vita privata e professionale!

Chi è Paolo Ciavarro?

Suo padre è l’attore Massimo Ciavarro, mentre la madre l’attrice Eleonora Giorgi: il fatto che sia figlio d’arte, senza dubbio, è uno dei principali tratti che lo caratterizzano. Ha dovuto fare i conti sin da subito con la definizione di raccomandato: “Mi chiamano sempre così, anche quando andavo a scuola. Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono ‘figlio di’. Anche su Internet quanti insulti arrivano“, ha rivelato in un’intervista al settimanale Oggi.

In realtà, ha lavorato parecchio per arrivare dov’è oggi. Dopo aver conseguito una laurea in Economics and Business presso l’Università LUISS di Roma, ha scelto di dedicarsi al mondo della tv; inizialmente, ha lavorato presso uno studio di elaborazione dati e servizi contabili, poi è passato sotto alle luci dei riflettori.

Debutta nel mondo della tv nel 2013 partecipando alla seconda edizione del reality game Pechino Express, in coppia con il padre Massimo. L’anno dopo, invece, è entrato nel cast di Forum come assistente e valletto della conduttrice Barbara Palombelli.

A partire dal 2017 fa il suo ingresso nella scuola di giovani talenti Amici di Maria De Filippi, affiancando alla conduzione prima Stefano De Martino e poi Marcello Sacchetta e Lorella Boccia.

Chi è la fidanzata di Paolo Ciavarro?

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, non sappiamo moltissimo. In passato è stato felicemente fidanzato con Alicia Bosco. Ai tempi del suo arrivo ad Amici aveva raccontato a Oggi: “Stiamo insieme da quattro anni, sono super fedele. A Forum mi prendono un po’ in giro, ma la vera trasgressione è la serietà. Mi piacerebbe diventare un papà giovane”. L’identità della ragazza, però, è avvolta da un alone di mistero, poichè totalmente esterna al mondo dello spettacolo.

Nell’estate 2018 però il gossip si insinua tra loro: un’altra donna sembra avergli rubato il cuore, complice anche uno scatto social; si tratta di Laura Frenna, la giovane che molti ricorderanno come corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne. La presunta liaison, però, non è mai stata confermata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Ciavarro (@paolociavarro) in data: Ott 16, 2018 at 1:29 PDT

Per chi volesse seguirlo sui social, il suo profilo di Instagram è molto aggiornato e ci permette di sbirciare nella sua vita privata. Ma non aspettatevi scatti in dolce compagnia…

3 curiosità su Paolo Ciavarro

– Una delle sue più grandi passioni è il calcio. Ha cominciato a giocare a pallone a soli 6 anni, ha giocato per la Roma fino all’età di 17 anni (ha fatto anche un provino per il Manchester City), è stato allenatore; purtroppo, però, la carriera da calciatore di Paolo Ciavarro è terminata prematuramente. Chissà che un giorno non lo vedremo lavorare come opinionista sportivo nel mondo del calcio!

– Secondo mamma Eleonora il ragazzo sarebbe pagato troppo poco: “Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla. L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da novembre riparte e lavorerà ancora per Maria, solo che loro lo pagano pochissimo“, aveva detto nella Casa del GF Vip 3.

– Ha un fratello, a cui è molto legato.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/paolo.ciavarro.9