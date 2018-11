Paolo Bonolis: 6 curiosità sul conduttore televisivo e sulla sua vita privata!

Scopriamo cosa c’è da sapere su Paolo Bonolis: dalla vita privata all’infanzia, passando per alcune curiosità sulle sue amicizie e sulla sua storia!

Nato il 14 giugno 1961 (Gemelli), Paolo Bonolis è tra i conduttori televisivi più apprezzati ed amati del piccolo schermo italiano. Scopriamo alcune curiosità sul conduttore televisivo, dall’infanzia alla vita privata!

Paolo Bonolis in 6 curiosità

– È molto amico di Elena Santarelli, e ha fatto visita in ospedale al piccolo figlio della showgirl, malato di cancro. Elena Santarelli gli ha dedicato un post su Instagram, scrivendo: “Grazie Paolo, oggi hai portato un sorriso a tanti giovani pazienti e alle loro famiglie. Hai un cuore grande grande.”

– Su Instagram non si sbottona troppo sulla sua vita privata, ma adora i suoi figli ed è stato sorpreso da Diva e Donna mentre, commosso, assisteva ad una gara di sua figlia Silvia.

– Sua moglie Sonia Bruganelli ha rivelato che la loro bambina, Silvia, ha subito un delicato intervento al cuore poco dopo la sua nascita. “Il post operatorio è stato problematico e l’ha portata ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Abbiamo faticato molto, ma ora stiamo gioendo di tutti i suoi progressi”, aveva raccontato a Gente.

– È un tifoso sfegatato dell’Inter.

– Ha rivelato a L’Intervista che da piccolo avrebbe sofferto di balbuzie, e che questo sarebbe stato un grosso problema per gran parte della sua vita sociale.

– Con la sua storica ex Laura Freddi ha mantenuto ottimi rapporti, e quando si sono incontrati in occasione del Tennis & Friends di Roma nel 2017, il conduttore ha abbracciato e accarezzato il pancione della sua ex, all’epoca incinta del suo compagno Leonardo.

Paolo Bonolis: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Paolo Bonolis è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa Diana Zoeller, da cui ha avuto due figli: Stefano e Martina. Successivamente è stato legato per diversi anni con la showgirl Laura Freddi conosciuta durante il programma cult “Non è la Rai“.

“Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte”, ha raccontato a Vanity Fair la showgirl.

Dal 1997 è sentimentalmente legato a Sonia Bruganelli che ha sposato nel 2002 in seconde nozze. Dal matrimonio sono nati altri tre figli: Silvia, Davide ed Adele.

Chi è la moglie di Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli è un’imprenditrice e opinionista televisiva, nota soprattutto per le sue polemiche social, dove viene spesso accusata di eccessivo esibizionismo.

La donna di definisce molto gelosa (all’inizio della relazione, ha confessato di arrivare a chiamare Paolo fino a 8 volte al giorno) ed è sicuramente una mamma premurosa e amorevole.