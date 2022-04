Che cos’è il Pall Mall? Scopriamo come funziona e quali sono le curiosità attorno al gioco che piace tanto ai protagonisti di Bridgerton 2.

Il Pall Mall è un gioco particolarmente in voga nel XIX secolo e riportato in auge da Bridgerton 2, serie tv molto apprezzata in onda su Netflix. Vediamo come funziona e, soprattutto, dove è stato inventato il game che ha favorito la nascita dell’amore tra il Visconte Anthony Bridgerton e Kate Sheffield.

Pall Mall: tutto sul gioco di Bridgerton 2

La prima stagione di Bridgerton è stata seguitissima e la seconda, sbarcata su Netflix sul finire del mese di marzo 2022, non è stata da meno. Incentrata sulla figura del Visconte Anthony Bridgerton, il secondo capitolo della serie finisce come il primo, ovvero con un bel lieto fine. I fan della produzione hanno amato anche un altro dettaglio che è venuto fuori proprio grazie alla serie, ovvero il gioco Pall Mall.

E’ proprio durante una partita che il Visconte Anthony Bridgerton e la dama Kate Sheffield capiscono che tra loro arde la fiamma della passione. Il gioco prevede l’utilizzo di una mazza di legno che termina con una specie di martello. E’ con questo che il giocatore deve colpire una palla e farla passare attraverso degli archetti oppure in una buca fissati a terra. Insomma, una specie di hockey, ma senza ghiaccio e porte.

Strano ma vero: Pall Mall è nato in Italia

Popolare nel XIX tra la nobiltà francese e inglese, il gioco Pall Mall è nato in Italia con il nome pallamaglia. Pian piano si è diffuso in tutta Europa, arrivando ad essere uno dei passatempi all’aperto preferiti di grandi e piccini. Non è un caso, quindi, che la scrittrice Julia Quinn lo abbia inserito nei giochi più amati della famiglia Bridgerton. “Dissi (ai produttori, ndr) che non potevamo farne a meno, e loro erano d’accordo con me“, ha dichiarato l’autrice dei romanzi in merito all’inserimento di Pall Mall nella popolare serie tv.

Riproduzione riservata © 2022 - DG