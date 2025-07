Le stelle non fanno sconti: oggi un segno dovrà affrontare una verità che fa male. Amore, lavoro e fiducia vacillano e il risveglio sarà amaro.

Venerdì 25 luglio si presenta come una giornata tesa, carica di tensioni sottili e messaggi che, finalmente, diventano chiari. Chi ha ignorato segnali, sottovalutato situazioni o preferito chiudere un occhio, oggi non potrà più farlo. Una rivelazione potrebbe spezzare un’illusione.

Sul lavoro emergono malintesi o errori passati. In amore, ciò che era in bilico rischia di rompersi del tutto. Per un segno in particolare, le prossime ore saranno uno spartiacque emotivo. Ma anche un’occasione per voltare pagina se si ha il coraggio.

L’oroscopo di venerdì 25 luglio: segno per segno

Ariete

Qualcuno ti dice una verità che ti spiazza. Non arrabbiarti: era ora di sapere. Rielabora, respira, e poi scegli tu cosa fare.

Toro

Sei stanco, ma non puoi mollare adesso. Una piccola vittoria ti darà la carica per continuare. Basta un segnale per ripartire.

Gemelli

Un messaggio o una chiamata ti destabilizzano. Non tutto è come sembra, ma una parte di te lo sapeva già. Fidati dell’istinto.

Cancro

Giornata nervosa: troppe aspettative e poca gratitudine da chi ti sta vicino. Rifletti su chi merita davvero la tua energia.

Leone

Oggi ti accorgi che non sei più al centro come pensavi. Qualcuno ha voltato pagina senza dirtelo. Fa male, ma è anche una liberazione.

Vergine

Attento ai dettagli sul lavoro: una svista rischia di costarti cara. Oggi servono lucidità e controllo. Evita discussioni inutili.

Bilancia

Un equilibrio si rompe, forse definitivamente. In amore o in famiglia, qualcosa va ridiscusso da zero. Evita di rimanere in silenzio.

Scorpione

Hai fatto finta di non vedere, ma oggi non puoi più ignorare ciò che non funziona. In amore o nelle amicizie, serve una decisione netta.

Sagittario

Ti senti sotto pressione, come se tutti si aspettassero qualcosa da te. Ma oggi tocca a te chiedere: “E io, cosa voglio davvero?”

Capricorno

Qualcuno ti delude, forse sul lavoro. Non è la prima volta: ora hai le prove. È il momento di cambiare direzione, senza voltarti indietro.

Acquario

Oggi puoi scegliere: continuare una strada stanca, o provare qualcosa di nuovo. Le stelle ti offrono un’occasione — ma devi riconoscerla.

Pesci

Venerdì da dimenticare: una delusione affettiva o un imprevisto economico ti scuote. Qualcuno non è quello che sembrava, e lo scopri nel modo più duro. È dura, ma ti libera. Non temere la verità: è l’inizio della svolta.

Il consiglio delle stelle

Venerdì 25 luglio mette alla prova chi si è fidato troppo, chi ha evitato di guardare in faccia la realtà. Pesci, Leone e Scorpione dovranno affrontare parole non dette, verità nascoste e scelte rinviate. Ma ricordalo: quando tutto crolla, può anche essere il momento di ricostruire su basi più solide.