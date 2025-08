Il cielo di oggi regala colpi di scena, piccoli miracoli quotidiani e gesti che scaldano il cuore. L’oroscopo segno per segno.

C’è chi riceverà una notizia inaspettata, chi riscoprirà una complicità dimenticata. In mezzo a tutto questo, due segni saranno al centro di una vera e propria svolta. Lasciati sorprendere.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Hai bisogno di cambiare aria. Oggi qualcosa si muove, ma solo se smetti di controllare tutto. Fidati della corrente e lasciati trasportare.

Toro

Una giornata neutra, ma utile per rimettere ordine nei pensieri. In amore hai bisogno di una scossa, ma non sai ancora da dove dovrebbe arrivare.

Gemelli

Sorpresa in arrivo: una persona che non sentivi da tempo potrebbe farsi viva. Apri la porta con leggerezza, ma non perdere la testa.

Cancro

Il passato torna a bussare, ma questa volta non fa male. Anzi, può portare una risposta che cercavi da tempo. Emozioni da ascoltare.

Leone

Giornata produttiva e piena di energia. Ma in amore ti serve più ascolto: rischi di essere troppo centrato su di te. Fai spazio all’altro.

Vergine

Una notizia ti coglie di sorpresa e ti riaccende. Che sia lavoro o cuore, oggi puoi dire finalmente “non me l’aspettavo, ma mi piace”.

Bilancia

Hai voglia di leggerezza e ironia, ma qualcuno ti prende troppo sul serio. Evita i fraintendimenti, soprattutto con chi ti è vicino.

Scorpione

Oggi sei una fiamma viva: passionale, intenso, magnetico. E anche fortunato. Una giornata che può davvero cambiare le carte in tavola.

Sagittario

Desiderio di partire, cambiare, respirare novità. Un invito o una proposta potrebbe accendere una scintilla. Sii pronto a dire sì.

Capricorno

Giornata altalenante. In amore potresti sentirti un po’ tagliato fuori, ma è solo una sensazione passeggera. Il tuo valore non si discute.

Acquario

Parole che non ti aspettavi, emozioni che tornano. Oggi puoi ricucire uno strappo o fare un primo passo verso qualcosa di bello. Agisci.

Pesci

Hai bisogno di sentirti scelto. E oggi qualcuno potrebbe dirtelo senza mezzi termini. Se arriva una dichiarazione… non fuggire.

I consigli delle stelle

I due segni baciati dalla fortuna sono Scorpione e Vergine: la giornata porta con sé sorprese, risposte e svolte che fanno bene al cuore. Per tutti gli altri, il cielo invita a non chiudersi: la meraviglia arriva quando smettiamo di aspettarla.