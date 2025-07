Una giornata infuocata per le relazioni: attenzione a chi ti sorride troppo e a chi non dice tutto.

Mercoledì 23 luglio è una giornata che svela ciò che finora è stato taciuto. Le stelle portano a galla sospetti, incomprensioni e per alcuni anche piccoli tradimenti, non solo amorosi.

C’è chi si sentirà deluso da un amico, chi scoprirà un gioco di potere sul lavoro, chi dovrà fare i conti con una gelosia che non riesce più a gestire. In tutto questo, un segno dovrà prendere una decisione netta, senza più rimandare.

L’oroscopo di mercoledì 23 luglio: segno per segno

Ariete: Qualcuno mette in dubbio le tue scelte e ti fa innervosire. Non perdere tempo a spiegarti: dimostra con i fatti chi sei davvero.

Toro: Un gesto ambiguo da parte di una persona vicina ti fa insospettire. Non ignorare quel campanello d’allarme. Parlane, ma senza accusare.

Gemelli: Le chiacchiere corrono veloci, ma non tutte sono vere. Proteggi la tua reputazione e non cadere nella trappola del pettegolezzo.

Cancro: Un’ex fiamma potrebbe riapparire con un messaggio destabilizzante. Prima di rispondere, chiediti se vale davvero la pena riaprire quella porta.

Leone: Ti senti messo da parte in una situazione lavorativa o familiare. Il punto è: vuoi davvero stare lì, oppure è solo orgoglio? Rifletti.

Vergine: Giornata confusa in amore: ti senti trascurato e potresti cercare conferme altrove. Occhio a non creare tu il problema per fuggire dalla noia.

Bilancia: La tua gentilezza viene fraintesa, o peggio, usata contro di te. Oggi serve un po’ di sano egoismo: difendi i tuoi confini.

Scorpione: Passioni intense, ma anche gelosie fuori controllo. Se qualcosa ti puzza, indaga. Ma fallo con astuzia, non con rabbia.

Sagittario: Una persona che ti piace gioca troppo. O sei dentro, o sei fuori: oggi potresti essere tu a doverlo dire con chiarezza.

Capricorno: Qualcosa non quadra nelle dinamiche di potere attorno a te. Un collega o un superiore cambia atteggiamento: mantieni la calma e osserva.

Acquario: Giornata intensa dal punto di vista emotivo. Un sogno, una notizia o un incontro ti mette in discussione. Ma forse è quello che ti serviva.

Pesci: Troppi pensieri, troppi dubbi. Prima di fare supposizioni, cerca conferme. L’immaginazione oggi ti può giocare brutti scherzi.

Il consiglio delle stelle

Mercoledì 23 luglio è la giornata delle verità scomode e delle maschere che cadono. Scorpione e Vergine devono fare i conti con gelosie e tensioni emotive, mentre Toro e Capricorno fiutano giochi poco limpidi attorno a loro. Non fidarti delle apparenze e ascolta l’istinto: oggi ti dice di più delle parole.