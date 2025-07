Martedì 29 luglio porta una scossa emotiva inattesa. Le stelle spingono un segno verso una decisione che non può più rimandare.

La giornata si apre con energie contrastanti: da un lato il desiderio di chiarezza, dall’altro la tentazione di rimandare. Ma per un segno, un incontro – improvviso o atteso da tempo – cambierà il corso delle cose. Sarà il momento di scegliere, di prendere posizione, di affrontare quel bivio che da troppo tempo si evitava.

Martedì 29 luglio non è una giornata da sottovalutare: ogni segno riceverà un messaggio, più o meno diretto, che parla di crescita, svolta o chiusura. Saperlo ascoltare farà la differenza.

L’oroscopo di martedì 29 luglio: segno per segno

Ariete

Giornata dinamica, ma attenzione agli eccessi di impulsività. Non tutte le sfide vanno accettate: scegli dove vale la pena investire energia.

Toro

Un chiarimento in ambito familiare ti farà respirare meglio. È il momento di mettere sul tavolo ciò che senti davvero.

Gemelli

La giornata ti regala un’intuizione fortissima: seguila, anche se va controcorrente. Il cambiamento che desideri parte da lì.

Cancro

Emozioni in subbuglio. Potresti sentirti diviso tra ciò che desideri e ciò che è giusto. Prenditi tempo, ma non chiuderti a chi ti tende la mano.

Leone

Un’occasione arriva quando meno te l’aspetti. Riconoscerla dipenderà dalla tua capacità di ascoltare, non solo di brillare.

Vergine

Non cercare il controllo a tutti i costi. Lascia che le cose fluiscano: oggi potresti ricevere una proposta interessante, ma poco “ordinata”.

Bilancia

Un confronto acceso può diventare un punto di svolta, se lo affronti con onestà. Non cercare il compromesso a tutti i costi.

Scorpione

Il tuo intuito ti porta lontano. Martedì è il giorno per muovere una pedina importante: che sia sul lavoro o in amore, agisci.

Sagittario

Martedì di grande espansione. Un incontro – anche casuale – può aprire porte insospettate. Sii pronto a uscire dagli schemi.

Capricorno

È tempo di rivedere una decisione presa di fretta. Non aver paura di cambiare rotta se il cuore ti spinge altrove.

Acquario

Qualcosa si sblocca in ambito professionale. Se arriva una proposta, non rifiutarla per orgoglio: valuta con mente aperta.

Pesci

Emotività alta, ma anche grande ispirazione. Se hai un progetto creativo nel cassetto, tiralo fuori: oggi è il giorno giusto per iniziare.

Il consiglio delle stelle

Martedì 29 luglio segna un passaggio importante, soprattutto per Sagittario, il segno che più di tutti riceverà un segnale chiaro dal destino. Che si tratti di amore, lavoro o crescita personale, non ignorarlo. Per tutti gli altri segni, la parola chiave è: ascolto. L’incontro che cambia le carte in tavola può essere fuori o dentro di te. Sta a te decidere che farne.