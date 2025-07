L’oroscopo di Lunedì 7 luglio: colpi di scena, cosa dicono le stelle

Stelle, passioni e nuovi inizi: ecco l’oroscopo del giorno per iniziare al meglio la settimana.

Lunedì 7 luglio 2025 apre la settimana con una Luna che accende il desiderio di brillare, mettersi in mostra e reclamare il proprio spazio. Il Sole in Cancro continua a portare riflessioni interiori, ma con un pizzico di romanticismo in più. È il giorno giusto per osare (senza strafare) e mettere passione in ciò che si fa. Vediamo cosa riservano le stelle segno per segno!

L’oroscopo di Lunedì 7 luglio: segno per segno

Ariete

La voglia di emergere è tanta, ma non serve correre: oggi vince chi sa dosare entusiasmo e pazienza. In amore, piccole scintille riaccendono il fuoco.

Toro

Ti mettono alla prova: non tutto fila liscio, ma puoi gestirlo con calma. Attenzione alle spese impulsive. In amore, scegli la stabilità.

Gemelli

La giornata promette leggerezza e buone idee. Approfitta di questo lunedì per chiarire una questione rimasta in sospeso. Un messaggio in arrivo ti sorprenderà.

Cancro

Il Sole nel tuo segno ti dà energia, ma occhio alle emozioni forti. Serve centratura. In amore, dolcezza e attenzione porteranno buoni frutti.

Leone

Sei il protagonista indiscusso del lunedì. Carisma alle stelle, ma evita di imporre troppo la tua visione. In amore, gioco e seduzione.

Vergine

Il bisogno di ordine contrasta con l’energia un po’ teatrale di oggi. Non tutto va controllato. Lascia spazio all’improvvisazione: potrebbe stupirti.

Bilancia

La settimana parte bene: incontri stimolanti, voglia di bellezza e leggerezza. Sul lavoro arriva un’idea interessante, in amore torna l’armonia.

Scorpione

La Luna pungente mette in luce vecchie tensioni. Sei in cerca di verità, ma attento a non scavare troppo. Oggi meglio il silenzio che una parola di troppo.

Sagittario

Lunedì energico e brillante. Voglia di avventure e nuovi progetti. Sei ispirato e contagioso: trascina gli altri con il tuo entusiasmo.

Capricorno

Giornata operativa. Il cielo chiede concretezza, ma lascia spazio anche all’empatia. In amore, meno razionalità e più cuore.

Acquario

Hai bisogno di aria nuova. Qualcosa si muove, anche se lentamente. Occhio alle distrazioni sul lavoro. In serata, una rivelazione interessante.

Pesci

La sensibilità è la tua arma vincente oggi. Usa l’intuito per leggere tra le righe. In amore, le emozioni si fanno intense: segui ciò che senti.

Il consiglio delle stelle

Non c’è lunedì che tenga quando si parte con intenzione. Che si tratti di lavoro, relazioni o desideri in sospeso, oggi è il momento giusto per accendere la scintilla. Affronta la giornata con coraggio, un pizzico di orgoglio e tanta autenticità: le stelle sono dalla tua parte… se ci credi davvero.

Buon inizio settimana!