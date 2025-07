Il nuovo inizio della settimana porta energia e opportunità. Un segno si prepara a una vera e propria svolta.

Lunedì 28 luglio si apre con un vento di cambiamento per molti, ma soprattutto per un segno che si trova al centro di grandi trasformazioni. Questa giornata mette alla prova determinazione, coraggio e capacità di cogliere l’attimo.

Le stelle suggeriscono di lasciar andare ciò che pesa e guardare avanti con fiducia: la strada è aperta, ma solo chi saprà muoversi con decisione potrà approfittarne. Anche gli altri segni dovranno fare i conti con imprevisti e scelte da non rimandare.

L’oroscopo di lunedì 28 luglio: segno per segno

Ariete

Giornata energica ma caotica. Attenzione a non disperdere le tue forze: scegli le battaglie giuste e non lasciarti travolgere dall’impazienza.

Toro

Qualcuno ti sorprende con una richiesta inaspettata. Se vuoi mantenere l’armonia, dovrai trovare un compromesso: non sempre il “tutto o niente” funziona.

Gemelli

La comunicazione è la tua arma vincente oggi. Un confronto aperto può risolvere malintesi e aprire nuove porte.

Cancro

Emozioni intense e qualche dubbio. Prenditi tempo per riflettere, ma non chiuderti in te stesso: chiedere aiuto sarà una mossa vincente.

Leone

Una decisione importante ti mette un po’ sotto pressione. Fai leva sul tuo carisma naturale e non temere di farti ascoltare.

Vergine

Lunedì di organizzazione e pianificazione. Metti ordine nelle idee e nei progetti: il lavoro di oggi darà frutti presto.

Bilancia

Non rimandare un confronto necessario, soprattutto in ambito personale. Solo chiarendo le cose potrai andare avanti con leggerezza.

Scorpione

Intuito e determinazione ti guidano. Qualcosa che aspettavi da tempo potrebbe finalmente sbloccarsi: preparati ad agire.

Sagittario

La tua settimana parte con una spinta unica. Una svolta lavorativa o personale ti spinge verso nuovi traguardi. Le stelle ti invitano a non avere paura del cambiamento: è il momento di osare, di metterti in gioco con tutto te stesso.

Capricorno

Lunedì di riflessione su scelte importanti. Non avere fretta, ma neanche rimandare troppo a lungo: la tua pazienza sarà premiata.

Acquario

Un’occasione inattesa può aprirti scenari nuovi. Sii pronto a coglierla senza indugi, ma valuta bene i dettagli.

Pesci

Emozioni e intuizioni a mille. Usa questa sensibilità per capire cosa ti serve davvero e non farti influenzare da chi ti circonda.

Il consiglio delle stelle

Lunedì 28 luglio è un giorno di energia e opportunità, ma solo per chi ha il coraggio di agire. Sagittario, la tua spinta positiva è un faro per tutti: non perdere questa occasione. Per gli altri segni, attenzione a non lasciarsi frenare da dubbi e paure. La svolta è possibile, ma arriva solo a chi è pronto a prenderla in mano.