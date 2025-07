Colpo di scena per un segno: l’oroscopo di lunedì 21 luglio

Una settimana che inizia con rivelazioni, tensioni e cambiamenti inaspettati: le stelle hanno piani sorprendenti per alcuni segni.

Lunedì 21 luglio non è un giorno qualsiasi. Le stelle agitano le acque, aprendo la settimana con un colpo di scena inatteso per un segno in particolare, che dovrà fare i conti con una scelta improvvisa o una rivelazione spiazzante.

Ma la giornata porta anche risposte attese, intuizioni chiare e piccoli segnali da cogliere al volo. Serve maturità, coraggio e la voglia di affrontare ciò che è rimasto sospeso.

L’oroscopo di lunedì 21 luglio: segno per segno

Ariete: La settimana parte con una sfida: qualcuno ti contraddice o ti ostacola, ma puoi girarla a tuo favore. Non reagire d’impulso, gioca d’anticipo.

Toro: Un atteggiamento ambiguo ti mette in allerta. Fidati di ciò che senti a pelle, anche se non hai prove: il tuo sesto senso oggi ci prende.

Gemelli: Un fraintendimento crea tensioni in famiglia o nel gruppo. Chiarire subito è meglio che portarsi dietro il malinteso: fallo con ironia, non con rabbia.

Cancro: Hai bisogno di conferme, ma forse le stai cercando nel posto sbagliato. Smetti di inseguire chi non ti vede: chi ti merita, si fa avanti.

Leone: Sei il protagonista del giorno… ma in modo imprevisto. Un colpo di scena cambia i tuoi piani: serve sangue freddo. Non tutto è contro di te, ma qualcosa va gestito con lucidità.

Vergine: La giornata ti regala una piccola verità che aspettavi da tempo. Può far male o far bene, ma è comunque liberatoria. Adesso sai come muoverti.

Bilancia: Non cercare pace a tutti i costi: oggi dire ciò che pensi è necessario, anche se rompe gli equilibri. Non puoi più fare finta di niente.

Scorpione: Una bella notizia arriva da una persona che non sentivi da un po’. Piccoli segnali d’affetto o di ritorno che ti scaldano il cuore.

Sagittario: Hai bisogno di aria nuova, e oggi potresti trovarla. Un invito, un’idea o una nuova conoscenza cambiano l’umore. Segui la scia.

Capricorno: Dopo giorni di attesa, qualcosa si sblocca: una risposta, un sì, un’opportunità. La tua determinazione viene finalmente ripagata.

Acquario: Attento alle parole. Rischi di dire troppo (o troppo poco) e creare fraintendimenti. Pensa prima di agire, oggi ti conviene.

Pesci: Non basta sentire: serve agire. Una decisione va presa, anche se costa. Se qualcosa ti pesa da troppo tempo, è ora di lasciarlo andare.

Il consiglio delle stelle

Lunedì 21 luglio è il giorno delle scosse emotive e delle sorprese. Leone è al centro di un colpo di scena che costringerà a reagire con prontezza. Capricorno, invece, vede la strada aprirsi davanti a sé.

Per tutti, è il momento di dire la verità, affrontare ciò che non funziona e lasciar andare ciò che frena. Le stelle non vogliono che resti fermo.