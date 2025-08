Domenica da incorniciare per due segni zodiacali che beneficeranno di un perfetto allineamento astrale: fortuna, chiarezza mentale e possibilità da cogliere al volo.

La prima domenica di agosto si apre sotto ottimi auspici per chi saprà lasciarsi guidare dal proprio istinto. Le stelle parlano di buone notizie, opportunità che sorprendono e relazioni che si rafforzano. Due segni in particolare saranno i veri protagonisti della giornata, capaci di trasformare anche un piccolo evento in qualcosa di grande. Il cielo di oggi premia chi ascolta la propria voce interiore.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Giornata produttiva, anche se non sei al lavoro: potresti trovare finalmente una soluzione a un dubbio che ti tormentava. In amore, piccoli segnali iniziano a chiarire una situazione. Ritagliati un momento solo per te: ti farà bene.

Toro

Ti senti in bilico tra desiderio di stabilità e voglia di avventura. Il consiglio delle stelle è di non prendere decisioni affrettate. Chi cerca un chiarimento con un amico o un partner potrebbe ottenerlo… ma solo con toni pacati.

Gemelli

Il tuo spirito brillante oggi ti guida lontano. Possibili contatti nuovi e idee vincenti in ambito creativo o professionale. In amore, evita le provocazioni inutili: a volte è meglio lasciare andare.

Cancro

Ti svegli con un velo di malinconia, ma la giornata può svoltare grazie a un incontro o una telefonata inattesa. Fidati di chi ti conosce davvero. Il passato può insegnarti molto, ma non deve frenarti.

Leone

Le stelle ti mettono al centro della scena: carisma, energia e capacità di leadership sono al top. Occhio però a non strafare. In coppia, un gesto inaspettato riaccende la passione. Chi è solo… oggi potrebbe non esserlo più.

Vergine

Domenica serena, perfetta per rimettere ordine nei pensieri e nel cuore. Se hai in mente un piccolo viaggio o una gita fuori porta, è il momento giusto per partire. Intuizioni fortunate in serata.

Bilancia

Hai bisogno di leggerezza e la giornata ti accontenta: una buona notizia o un messaggio ti ridà entusiasmo. In famiglia si risolve un malinteso. Sfrutta la creatività per portare avanti un progetto personale.

Scorpione

La Luna ti rende magnetico: oggi sei irresistibile. Fortuna nelle relazioni e anche negli affari, se ti fidi delle tue sensazioni. Un’occasione si presenta solo una volta: non lasciartela sfuggire.

Sagittario

Hai voglia di movimento, ma attenzione a non trascurare chi ti sta vicino. La giornata invita a un confronto sincero, specie se c’è qualcosa da chiarire. Le stelle ti premiano se sei disposto ad ascoltare.

Capricorno

La tua lucidità è invidiabile e oggi ti permette di fare scelte azzeccate. Se ti trovi davanti a un bivio, segui la strada che ti rende più sereno, non solo quella più logica. In serata, relax meritato.

Acquario

Intuito fuori dal comune: oggi sei un passo avanti agli altri. Le stelle premiano la tua originalità e il coraggio di dire la verità. In amore potresti vedere un volto familiare sotto una nuova luce.

Pesci

Domenica dolce e sorprendente. Ti senti compreso e supportato, sia da chi ami che da chi lavora con te. Una piccola fortuna ti fa sorridere e ti restituisce fiducia. Ascolta ciò che senti, non ciò che temi.

I consigli delle stelle

Scorpione e Acquario sono i segni al centro di questa domenica: il primo seduce con una forza magnetica rara, il secondo brilla per intuito e visione. Entrambi hanno davanti a sé una giornata ideale per rischiare, agire e cambiare. Per tutti gli altri, il cielo suggerisce di non ignorare le sensazioni profonde: a volte, la fortuna si manifesta nei dettagli.