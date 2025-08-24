Oroscopo: un segno ritrova se stesso, un altro perde le staffe

La domenica mette in luce emozioni profonde: c’è chi torna a casa, dentro di sé, e chi invece fatica a gestire ciò che sente.

Questa giornata è come uno specchio: riflette ciò che siamo davvero, senza filtri. Alcuni segni sentiranno di essere nel posto giusto, in equilibrio, in ascolto. Altri faranno fatica a contenere tensioni accumulate, rabbia, parole non dette. In ogni caso, il cielo chiede sincerità. Con se stessi, prima di tutto.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Sei più irrequieto del solito. Bastano piccole cose per farti saltare i nervi, ma il vero problema è la fatica che non vuoi ammettere. Concediti un momento di verità, lontano dal rumore.

Toro

Hai bisogno di rallentare, respirare, sentire. Una passeggiata, una conversazione calma, un libro: oggi le cose semplici ti riportano al centro. E lì, ti ritrovi.

Gemelli

Sembri tranquillo, ma dentro ribolle qualcosa. Forse stai evitando una scelta, una decisione, una risposta. Prima la dai, prima ti liberi. Anche da te stesso.

Cancro

Ti senti più in sintonia con ciò che provi. La giornata è perfetta per coltivare affetti veri, cucinare per chi ami, scrivere, creare. Tutto ciò che nutre l’anima è benedetto.

Leone

Una giornata da prendere con le pinze. Sei stanco e rischi di sfogare su chi ti è vicino tensioni che non ti appartengono. Chiedi uno spazio per te, senza sensi di colpa.

Vergine

Hai bisogno di silenzio, ma anche di ordine. Sistemare casa, mettere a posto un angolo trascurato, riorganizzare qualcosa nella tua vita ti farà sentire subito meglio.

Bilancia

C’è una parte di te che si sente finalmente vista, compresa, accolta. Oggi potresti emozionarti per qualcosa di semplice ma profondo. Non trattenere nulla: lascia fluire.

Scorpione

Domenica intensa: vivi tutto con profondità, ma anche con una certa pesantezza. Occhio a non voler avere ragione a tutti i costi. La leggerezza non è superficialità.

Sagittario

Hai bisogno di fare un punto sincero con te stesso. Dove stai andando? Perché? Oggi potresti ritrovare la rotta, se smetti di cercare fuori quello che hai già dentro.

Capricorno

Una giornata lenta, forse un po’ noiosa. Ma nel vuoto può nascere qualcosa di importante: un’intuizione, una visione, un’idea. Non forzare, ascolta.

Acquario

Occhio alle parole taglienti: potresti ferire chi non lo merita. Se senti tensione, prova a canalizzarla con qualcosa di creativo. Scrivere o disegnare può aiutare.

Pesci

Ti senti finalmente a casa con te stesso. Non hai bisogno di fare nulla di speciale: oggi basta essere. Un incontro dolce o un gesto inatteso conferma che sei nel flusso giusto.

I consigli delle stelle

Pesci, Toro e Bilancia sono i segni che oggi trovano armonia e autenticità: si sentono bene, senza sforzo. Ariete, Leone e Acquario, invece, devono imparare a fermarsi prima di scattare: il vero controllo è interiore, non sugli altri.