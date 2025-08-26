Il 26 agosto arriva con un’energia instabile: le stelle si muovono in modo imprevedibile, e un segno in particolare è in bilico.

L’oroscopo di oggi mette in luce dubbi, tentazioni, possibilità mal interpretate. Ma non tutto è perduto: chi saprà ascoltare il proprio intuito potrà evitare il peggio. E magari trasformare un rischio in un’opportunità.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Fidati di te stesso ma non prendere decisioni impulsive. Oggi basta poco per sbagliare strada.

Toro

Giornata produttiva, ma attenzione ai dettagli. Una distrazione potrebbe costarti cara.

Gemelli

Sei il segno che rischia grosso oggi. Una parola sbagliata, un gesto frainteso, una scelta d’impulso potrebbero compromettere rapporti importanti. Ma se ti fermi un attimo a riflettere… puoi salvarti.

Cancro

Emozioni forti, ma anche tante domande. Qualcosa non ti convince? Hai ragione a fidarti del tuo sesto senso.

Leone

Non tutto va come speri, ma puoi trasformare la tensione in motivazione. Basta poco per ribaltare la giornata.

Vergine

Hai il controllo, ma oggi potresti essere messo alla prova da una persona che stimi. Resta fedele ai tuoi valori.

Bilancia

Giornata sottotono, ma tranquilla. Rimani distante da drammi e polemiche, oggi non fanno per te.

Scorpione

Intuito alle stelle. Vedi prima degli altri dove stanno gli errori. Aiuta chi ti sta vicino.

Sagittario

Troppa voglia di cambiare qualcosa, ma oggi non è il giorno giusto. Aspetta.

Capricorno

Giornata intensa sul lavoro. Occhio a firmare, accettare, dire “sì” senza leggere bene le condizioni.

Acquario

Tendi a esagerare con l’ironia per nascondere tensioni. Ma oggi qualcuno potrebbe fraintenderti. Sii più diretto.

Pesci

Hai mille emozioni dentro, ma oggi devi stare con i piedi per terra. Una scelta lucida può salvare la tua giornata (e anche il tuo cuore).

I consigli delle stelle

Il segno sotto osservazione oggi è Gemelli, che rischia di cadere in una trappola emotiva o comunicativa. Il consiglio è: non agire di pancia, respira e rifletti. Hai ancora tutto il tempo per evitare un errore.

Per tutti gli altri, la parola chiave del giorno è: attenzione. Ogni dettaglio conta, ogni intuizione merita ascolto. Se qualcosa “suona storto”, probabilmente lo è.