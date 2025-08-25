Il 25 agosto porta con sé un’energia intensa e rivelatrice. Un segno in particolare si troverà di fronte a una verità inaspettata.

Le stelle oggi lavorano in profondità, scuotendo certezze e portando chiarezza, anche se dolorosa. Alcuni segni si sentiranno sollevati, altri destabilizzati. Ma per tutti, sarà un giorno in cui la verità si fa sentire, e non si può ignorare.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Oggi senti il bisogno di essere diretto, ma una verità detta senza filtri potrebbe ferire. Sii empatico.

Toro

Una conversazione ti aprirà gli occhi. Scoprirai qualcosa che ti farà riflettere sul tuo futuro.

Gemelli

Energia altalenante. Una verità emotiva che avevi messo da parte torna a bussare. Affrontala con coraggio.

Cancro

Hai bisogno di protezione, ma oggi potresti scoprire che non tutti sono come pensavi. Non chiuderti, ma seleziona meglio chi hai accanto.

Leone

Sei il segno che scopre una verità che cambia tutto. Una rivelazione (in amore, amicizia o lavoro) ti costringerà a cambiare rotta. Sarà dura, ma liberatoria.

Vergine

Giornata di grande lucidità. Hai già intuito qualcosa, e oggi ne avrai conferma. Usa questa consapevolezza per costruire il tuo domani.

I segni zodiacali di un oroscopo. – www.donnaglamour.it

Bilancia

Oggi ti senti in equilibrio, ma una notizia potrebbe disturbare la tua armonia. Respira e rifletti prima di reagire.

Scorpione

Giornata potente. Scopri qualcosa di importante su te stesso o su chi ti circonda. Questa verità ti farà crescere.

Sagittario

Le stelle ti invitano a rallentare. Una verità professionale o familiare potrebbe metterti in crisi. Prenditi del tempo.

Capricorno

Oggi sei concreto e pronto. Una rivelazione ti colpisce, ma saprai come reagire con lucidità e forza.

Acquario

Una persona ti dirà qualcosa che non ti aspettavi. Sarà destabilizzante, ma aprirà nuove possibilità.

Pesci

Giornata emotivamente carica. Una verità che non volevi vedere emerge in modo chiaro. Ascolta, ma non lasciarti travolgere.

I consigli delle stelle

Il Leone è il segno protagonista del giorno, perché scopre una verità che cambia le regole del gioco. Che sia sul piano affettivo, lavorativo o personale, questa rivelazione sarà un punto di svolta.

Per tutti gli altri segni, il consiglio è uno: non avere paura della verità, anche se fa male. È solo conoscendola che puoi davvero scegliere la tua direzione. Le stelle oggi ti offrono l’opportunità di vedere con occhi nuovi. Sta a te decidere cosa farne.