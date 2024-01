Kanye West ha mostrato via social la nuova protesi in titanio con cui ha fatto sostituire la sua dentatura al prezzo di un milione di euro.

Kanye West è tornato a far parlare di sé per una delle sue tante stranezze: il rapper e stilista – stando a quanto riporta il Daily Mail – avrebbero speso tra gli 850 e i 900.000 dollari per far impiantare al posto dei suoi denti una costosissima lastra in titanio.

Lastra che, secondo indiscrezioni, costerebbe più dei diamanti. “La nuova protesi della star è stata modellata dal dottor Thomas Connelly a Beverly Hills insieme a Naoki Hayashi, famoso odontotecnico”, si legge sul Daily Mail.

Kanye West: l’intervento ai denti

Kanye West, che ora preferisce farsi chiamare Ye, ha mostrato via social la sua nuova protesi in titanio, con cui ha fatto sostituire la sua dentatura, che lo farebbe somigliare a uno dei protagonisti della saga di James Bond, ossia Jaws (lo Squalo). L’insolito intervento a cui si è sottoposta la star ha fatto discutere i fan di tutto il mondo, mentre il dottor Connely, che ha contribuito a creare il nuovo look, ha fatto sapere (attraverso una note condivisa dal Daily Mail):

“È stato un piacere lavorare con Ye in ogni fase del percorso. La sua visione di progettare opere d’arte uniche trascende la progressione dentale. Sposare la sua visione con la scienza dentale ha creato un nuovo look epico”. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sull’intervento e si chiedono se West interverrà in merito alla questione.