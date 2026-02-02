Obereggen: per una pausa invernale tra piste da sci e wellness

Obereggen, in Val d’Ega (Eggental) è una delle destinazioni invernali più conosciute dell’Alto Adige.

Situata ai piedi del massiccio del Latemar, l’area si distingue per la presenza di uno dei comprensori sciistici tra i più apprezzati d’Italia (Latemar-Obereggen-Pampeago-Predazzo) e per gli splendidi panorami dolomitici.

Oltre alla pratica degli sport invernali, una vacanza invernale a Obereggen può essere anche l’occasione per dedicare tempo alla cura di sé e al benessere, alternando discese sugli sci e momenti di relax in strutture alberghiere di alto livello.

L’attività sciistica ed escursionistica a Obereggen

L’attività sciistica a Obereggen è iniziata alla fine di novembre 2025 e terminerà soltanto il 19 aprile 2026. Il comprensorio sciistico della zona offre 49 km di piste, suddivise tra blu (facili), rosse (media difficoltà) e nere (difficili): ci sono quindi opportunità per sciatori di qualsiasi livello.

Chi vuole praticare lo sci di fondo può sfruttare le piste di Nova Levante-Carezza, Passo Lavazè e Nova Ponente. Inoltre, ci sono opportunità anche per chi vuole divertirsi con lo slittino.

Chi cerca attività dai ritmi più lenti può dedicarsi alle escursioni invernali o alle ciaspolate. Nell’area escursionistica di Obereggen sono infatti numerosi i percorsi perfettamente preparati che permettono di godere di panorami meravigliosi.

In Rete si trovano moltissimi suggerimenti sui percorsi più belli da fare in quest’area.

Settimana bianca a Obereggen: la scelta della struttura

La scelta della struttura ha una grandissima importanza quando si organizza una vacanza invernale. Un’ottima struttura ad Obereggen è l’Hotel Cristal, una struttura 4 stelle superior recentemente ampliata e ristrutturata. Fra i tanti servizi proposti si ricordano le ampie camere e le suite, le piscine (una interna e una esterna), l’area SPA (1.600 m²), la sauna panoramica con vista sulle piste da sci, le sale dedicate al fitness e alla ginnastica, la sala multifunzione, il deposito sci con accesso diretto alle piste e l’eccezionale offerta enogastronomica.

Discesa sulle piste di Obereggen, in dell’Alto Adige. – www.donnaglamour.it

Sport e benessere: un connubio oggi sempre più ricercato

L’idea tradizionale della settimana bianca come semplice periodo da dedicare allo sci è cambiata negli ultimi anni. Sempre più persone, infatti, cercano un equilibrio tra le attività sportive e l’attenzione al benessere e al relax. La vacanza invernale è quindi un’esperienza indubbiamente più completa. Da qui la ricerca di strutture come l’Hotel Cristal dotate di spazi da dedicare esclusivamente al wellness e alla rigenerazione.

Eventi e gite nei dintorni di Obereggen

Come in ogni altra destinazione turistica dell’Alto Adige, anche a Obereggen sono programmati diversi eventi: escursioni con fiaccole, night show sulle piste, visite alle malghe con degustazioni di formaggi e cibi locali, spettacoli notturni, sagre, mercatini e tanto altro.

Inoltre, partendo da Obereggen è possibile raggiungere in tempi ragionevoli diverse località e attrazioni interessanti. Una meta molto vicina è per esempio il Lago di Carezza, uno dei laghi alpini più belli della regione. Un’altra destinazione interessante è il Santuario di Pietralba, raggiungibile in meno di mezz’ora.

È consigliata anche una visita al pittoresco borgo di Collepietra, così come sono consigliate una visita a Nova Ponente e a Bolzano.

Obereggen, quindi, è una scelta davvero ideale per chi desidera una settimana bianca davvero completa, tra piste da sci, benessere e scoperta del territorio.