Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli insieme a Napoli: ritorno di fiamma al concerto di Geolier, la segnalazione.

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, due ex volti noti del talent show Amici di Maria De Filippi, tornano al centro del gossip. I due ballerini sono stati avvistati lo scorso weekend a Napoli, in occasione del concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano. A far scatenare il gossip è stata una foto pubblicata dall’influencer Deianira Marzano, in cui i due appaiono vicini e in atteggiamenti affettuosi mentre cantano insieme una canzone del rapper napoletano. Che tra i due sia tornato del tenero? Scopriamo tutti i dettagli.

Gli indizi sul possibile ritorno di fiamma

L’avvistamento non è stato isolato. Dopo il concerto, Nunzio e Cosmary hanno partecipato anche alla festa di compleanno di Teresanna Pugliese, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, reality al quale lo stesso Nunzio aveva preso parte, seppur per un breve periodo.

Il gossip su un possibile ritorno di fiamma tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli circolava già da qualche settimana, ma le immagini emerse da Napoli sembrano confermare un riavvicinamento.

I due, infatti, avevano avuto una relazione sentimentale due anni fa, dopo che Cosmary aveva chiuso la storia con Alex Wyse, conosciuto durante Amici.

La speranza dei fan

La loro love story aveva fatto sognare i fan, culminando nel romantico gesto di Nunzio che, nell’estate del 2023, aveva dedicato a Cosmary uno striscione con fuochi d’artificio sotto casa. Tuttavia, poco dopo, era arrivata la notizia della rottura, attribuita a “differenze caratteriali”.

Nonostante le foto e gli avvistamenti, né Nunzio Stancampiano né Cosmary Fasanelli hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Sui rispettivi profili social, entrambi mantengono il silenzio, lasciando i fan in sospeso.

Quel che è certo è che i due ballerini sembrano aver ritrovato una certa sintonia. Che si tratti di un’amicizia ritrovata o di un vero e proprio ritorno di fiamma, solo il tempo (e magari qualche nuova segnalazione) potrà confermare cosa sta succedendo davvero tra loro.