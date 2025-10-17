“Non è sua moglie”: Alex Belli avvistato con una donna misteriosa

Alex Belli avvistato con una donna misteriosa in aeroporto: scopri cosa è successo e le reazioni del web alla segnalazione.

Nelle ultime ore Alex Belli è tornato al centro del gossip. L’attore è stato infatti avvistato in aeroporto in compagnia di una donna sconosciuta, che non è sua moglie Delia Duran. Le immagini, diffuse sui social e riprese da vari profili, hanno immediatamente acceso il dibattito tra i fan e i curiosi, alimentando ipotesi e domande sulla natura del loro rapporto. Ma scopriamo i dettagli dell’indiscrezione.

Alex Belli e la donna misteriosa: le immagini che fanno discutere

A lanciare la segnalazione è stata l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto da una follower anonima la foto di Belli accanto alla misteriosa donna.

L’attore, vestito in modo casual ma riconoscibile, sembrava piuttosto rilassato durante la conversazione con la sua accompagnatrice, un dettaglio che ha spinto molti a chiedersi chi possa essere la persona al suo fianco.

Non è la prima volta che Alex Belli e Delia Duran finiscono al centro dell’attenzione per la loro relazione non convenzionale. I due, sposati da diversi anni, hanno dichiarato pubblicamente di vivere un matrimonio aperto, fondato su fiducia e libertà reciproca. In un’intervista, Belli aveva spiegato: “C’è un’unica regola: lasciare il proprio compagno libero di essere sé stesso. Questa cosa annulla tutto il resto“.

Il silenzio di Alex Belli e l’attesa dei fan

Al momento, Alex Belli non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull’accaduto. Né lui né Delia Duran hanno commentato pubblicamente le immagini che circolano online, alimentando ancora di più la curiosità del pubblico.

I fan attendono ora di capire se l’attore deciderà di rompere il silenzio per chiarire la situazione o se preferirà lasciare che l’attenzione mediatica si spenga da sola. Intanto, il mistero sulla donna avvistata accanto a lui continua a tenere banco sui social, dove le ipotesi si moltiplicano di ora in ora.