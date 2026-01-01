Non è mica te di Eddie Brock, il significato: “La sua bocca non ha il tuo sapore”

Non è mica te di Eddie Brock spopola sui social: scopriamo il significato della canzone che non parla di “rimpiazzi”.

All’anagrafe Edoardo Taschi, Eddie Brock ha attirato l’attenzione del popolo social con la canzone Non è mica te. Il brano, entrato nella top 10 della classifica Viral 50 Italia di Spotify, parla della difficoltà che si vive quando, dopo la fine di una relazione, si incontrano nuove persone. Scopriamo il significato e il testo.

Non è mica te di Eddie Brock: il significato della canzone

Uscita a maggio 2025, Non è mica te di Eddie Brock è contenuta all’interno dell’album Amarsi è la rivoluzione. La canzone, esplosa su TikTok, racconta quanto sia difficile avvicinarsi a una nuova persona dopo la fine di una storia d’amore. Il significato non ruota solo attorno ai sentimenti di delusione e nostalgia, ma evidenzia anche la naturalezza di un confronto con il passato.

“Sono uscito questa sera con lei

Ma mi sento in colpa anche se non dovrei

Come se fossimo ancora legati con un filo che tanto non taglierei“.

Il protagonista di Non è mica te è stato mollato con la solita frase: “Scusa, ma tra noi è finita“. Dopo lo shock iniziale, prova a reagire, ma basta un luogo particolare a far riaffiorare i ricordi. Così, prova a uscire con un’altra donna, a perdersi “tra i suoi mille racconti“, ma sembra tutto inutile.

“E adesso mangio con un’altra

Ma ogni volta che si sporca la faccia

Mi ricordo che ti prendevo in giro

E sorridevi come una bambina“.

Non è mica te, come sottolineato dallo stesso Eddie Brock, non parla di “rimpiazzi”, ma delle difficoltà nel conoscere nuove persone dopo la fine di una relazione. Il ricordo dell’ex è ancora troppo forte, i paragoni sono normali, e forse è proprio per questo che il classico “chiodo schiaccia chiodo” non è mai la scelta migliore.

Ecco il video di Non è mica te di Eddie Brock:

Non è mica te di Eddie Brock: il testo della canzone

Ho paura di baciarti ad occhi chiusi perché

Quando li riapro, tu te ne sei andata

Via come il sole dopo un tramonto…

Continua per il testo integrale