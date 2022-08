Secondo il Corriere della Sera, Noemi Bocchi potrebbe essere addirittura incinta di Francesco Totti. Le voci dicono…

La nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, sta tenendo banco nel gossip italiano ormai da diverse settimane. Si è detto e scritto di tutto, sulla separazione tra Totti e Ilary Blasi, e su di lei. Ora un’indiscrezione bomba sta scuotendo tutti ancora una volta: arriva dal Corriere della Sera, che ha rivelato che alcune voci dalla Capitale darebbero la Bocchi già incinta e in dolce attesa di un figlio, “un nuovo Pupino”, così scrivono. Sarà vero?

Acquista abbigliamento, sneakers e accessori Saldi fashion fino a -60%

Nome Bocchi incinta di Francesco Totti?

La versione romana del Corriere della Sera ha parlato di “gossip sottotraccia” per la neo coppia Bocchi-Totti. “Si dice che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi mostrino una pancia che più piatta non si può” scrive il giornale online.

Ovviamente non si parla di notizia, ma solamente di un’indiscrezione basata su voci senza nessun fondamento. Ma qualora fosse vero sarebbe un fulmine a ciel sereno. Sebbene Ilary Blasi sia lontana da Roma, in vacanza in montagna, le voci non sembrano cessare e andranno avanti ancora nei prossimi mesi, fino a quando Noemi Bocchi comunicheranno ufficialmente di stare insieme.

Riproduzione riservata © 2022 - DG