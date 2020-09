Nati con la camicia è uno dei tanti film con protagonista la coppia Bud Spencer e Terence Hill: ecco quali sono le location della pellicola.

I film con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill sono dei veri e propri cult senza tempo che hanno saputo conquistare generazioni diverse di spettatori. Tra le tante pellicole in cui i due attori sono protagonisti, la tredicesima in ordine cronologico è Nati con la camicia: uscito nelle sale cinematografiche nel 1983, il film è stato diretto da E. B. Clucher, il regista che aveva già diretto Lo chiamavano Trinità…, …continuavano a chiamarlo Trinità e I due superpiedi quasi piatti e ha poi diretto anche Non c’è due senza quattro. Vediamo ora quali sono le location scelte e utilizzate dal regista per girare questo film.

Nati con la camicia: le location del film

Come quasi tutti gli altri film della coppia Bud Spencer e Terence Hill, anche Nati con la camicia è ambientato negli Stati Uniti. Ed è proprio negli Usa, per la precisione a Miami in Florida, che il regista E. B. Clucher lo ha girato.

TERENCE HILL E BUD SPENCER

Tra le location del film troviamo Il Fontainbleau Hilton Resort di Miami Beach, che è il lussuoso albergo dove alloggiano i protagonisti. Le scene della rissa e dell’annaffiata dell’orca sono invece state girate al Miami Seaquarium.

Nati con la camicia: il cast del film

Oltre ai già citati Bud Spencer e Terence Hill (che in questo film è stato doppiato per l’ultima volta da Pino Locchi, sostituito successivamente da Michele Gammino), nel cast di Nati con la camicia troviamo anche Buffy Dee nei panni del perfido K1.

Davis Huddleston è invece Tigre. Completano il cast del film Riccardo Pizzuti, Faith Minton, Dan Rambo, Dan Fitzgerald, Woody Woodbury, Giancarlo Bastianoni, Harold Bergman, Susan Teesdale, Al Nestor e Christine Troples.