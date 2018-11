Bellissima e di certo non timida: Naike Rivelli, figlia della diva Ornella Muti, è regina dei social e degli scatti piccanti!

Classe 1974, Naike Rivelli è la primogenita dell’attrice Ornella Muti. Naike ha seguito le orme materne decidendo di diventare attrice, ma a conferirle una grandissima notorietà sono stati soprattutto le sue pagine social, usate come un diario aperto e spassionato verso il suo pubblico (insieme a numerosi scatti senza veli, che spesso hanno fatto discutere). Conosciamo meglio la figlia maggiore di Ornella Muti e la sua turbolenta vita privata!

Naike Rivelli: 5 curiosità sull’attrice

– Sua mamma Ornella Muti l’ha avuta a soli 17 anni, e hanno avuto un rapporto strettissimo. Entrambe continuano a vivere insieme, e spesso la famosa attrice è protagonista degli scatti social della figlia. Entrambe praticano yoga e sono buddhiste.

– Dopo lo scandalo della marijuana che Francesco Monte avrebbe portato sull’Isola dei famosi, Naike Rivelli si è schierata apertamente dalla parte del tronista prendendo le sue difese contro Eva Henger.

– Ha dichiarato pubblicamente, con un post su Instagram, di non sopportare Barbara D’Urso e di non volersi far intervistare da lei.

– Al programma radio Casa m20, ha rivelato di non essere andata al matrimonio di Cristel Carrisi, sorella dell’allora fidanzato Yari Carrisi:

“Io non sono amica della figlia di Al Bano, già i matrimoni sono di una noia mortale. Se vai al matrimonio di qualcuno che non conosci o perché non hai niente da fare o perché hai bisogno di visibilità. Io non avevo motivo di andarci e in più non hanno invitato mio fratello che è un suo carissimo amico, hanno fatto le scuole insieme. Questo sgarbo non me lo dovevano fare, non ci sarei andata manco pagata”.

– Ha un grande tatuaggio a forma di serpente su un braccio.

Naike Rivelli: il fidanzato e la vita privata

Ha avuto una storia sentimentale con Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, terminata con buoni rapporti.

“Yari e io siamo talmente fratelli che siamo più amici che una coppia. Lo trovo bellissimo”, aveva scritto su Twitter. I due si erano conosciuti a Pechino Express, e avevano anche tentato di avere un bambino: “Quando abbiamo perso il bambino è stato un dolore, ma eravamo talmente saldi tra noi che siamo riusciti a superarlo. Adesso ci stiamo riprovando. Io un figlio ce l’ho e non ne volevo altri, ma con Yari ho cambiato idea”, aveva confessato a Domenica Live la figlia di Ornella Muti.

A 22 anni Naike Rivelli ha avuto un figlio, Akash, da una relazione con Christian Cetorelli. I due sono estremamente legati, e Akash si è trasferito a San Francisco per gli studi universitari.