La conduttrice Nadia Toffa ha condiviso un post dall’ospedale durante una seduta di chemioterapia: messaggio a chi non si affida alle cure tradizionali.

La lotta contro il cancro continua per Nadia Toffa anche nel 2019. La conduttrice, su Instagram, ha pubblicato uno scatto in cui è con evidenza su un letto d’ospedale, per affrontare un’altra chemio. Un momento condiviso con i fan, ai quali la “Iena” ha voluto lasciare un messaggio. L’obiettivo? Dire la sua contro chi considera il tumore quasi un tabù e chi l’accusa di una spettacolarizzazione della sua malattia. “A chi sostiene che spettacolarizzo la malattia rispondo “magari fosse finzione; è invece solo una cruda e terribile realtà. A chi dice che faccio pubblicità alla chemioterapia rispondo “sì, e la faccio anche col sorriso dato che grazie alla scienza è l’unica cura che abbiamo insieme alla radioterapia per sconfiggere il cancro”.

Nadia Toffa, chemioterapia e foto su Instagram

Un modo, quello di Nadia Toffa, anche per sottolineare l’importanza della medicina tradizionale e delle cure necessarie per combattere contro il cancro.

Ecco il post:

“Basta vedere il tumore come un tabù! Gli ospedali sono pieni di persone malate, anche nei reparti dei bambini. Diffidate dai cialtroni e affidatevi alla medicina ufficiale. Il tutto aspettando con paura il prossimo controllo perché non è detto che le cure funzionino. Staremo a vedere”, ha scritto su Instagram.

Poi anche un messaggio agli haters: “A chi mi vuole morta invece dico che c’è qualcuno molto più in alto di noi che decide per noi; e io rispetterò il Suo disegno per me, come chiunque altro. Viva la vita sempre! e buona giornata a tutti. Con affetto infinito”.

Nadia Toffa a Le Iene dal 20 gennaio

Nadia Toffa dovrebbe tornare in video il prossimo 20 gennaio, quando è prevista la prima puntata delle Iene del 2019, la trasmissione che le ha dato la notorietà e alla quale è tornata subito dopo il malore del 2017 grazie al quale aveva scoperto di essere malata.

