Da venerdì 20 novembre arriva su Amazon Prime Video Motherland: Fort Salem, dalla trama al cast, tutto ciò che c’è da sapere sulla serie TV.

E se invece di essere cacciate, perseguitate e bruciate sul rogo le streghe fossero state assunte dal governo americano intenzionato a sfruttare i loro poteri? E’ su questo premessa che Eliot Laurence ha creato Motherland: Fort Salem, serie TV che dopo aver fatto registrare buoni ascolti negli Stati Uniti arriva anche in Italia grazie ad Amazon Prime Video da venerdì 20 novembre 2020. La prima stagione è composta da dieci episodi, tutti della durata inferiore a un’ora. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Motherland: Fort Salem, la trama della serie TV

Le protagoniste principali di Motherland: Fort Salem sono Raelle, Sally e Abigail tre soldatesse che vengono seguiti sin dal periodo del loro addestramento.

Fonte foto: https://www.facebook.com/motherlandTV

Sono tre ragazze molto diverse tra loro ma accomunate dal foto di essere streghe. Il loro non sarà infatti un normale addestramento militare, ma sarà basato sulla magia che fanno parte di un esercito di streghe al servizio del governo.

La figura della strega, che conosciamo tramite libri, film e anche serie TV horror e fantasy, in Motherland: Fort Salem viene rielaborata in una maniera diversa e originale.

Motherland: Fort Salem, il cast della serie TV

A interpretare i panni di Raelle, Sally e Abigail, le tre protagoniste principali di Motherland: Fort Salem, sono rispettivamente Taylor Hickson, Jessica Sutton e Ashley Nicole Williams.

Taylor Hickson l’abbiamo vista in La casa delle bambole – Ghostland e ha acuto anche una piccola parte di Deadpool. Jessica Sutton ha lavorato invece in film come Escape Room, The Kissing Booth e Rogue. Per Ashley Nicole Williams questa è stato invece il primo vero ruolo importante della sua carriera.

Fonte foto: https://www.facebook.com/motherlandTV