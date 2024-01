All’età di 79 anni è scomparso il musicista Franco Tozzi, fratello del noto cantante che tra pochi giorni salirà sul palco dell’Ariston.

Il 30 gennaio 2024, è morto a 79 anni Franco Tozzi, fratello del cantante Umberto Tozzi, anch’egli musicista. Raggiunse la popolarità negli anni Sessanta, tanto che Umberto debuttò come chitarrista nella band di Franco, i Kansas. Tozzi divenne famoso grazie al successo della canzone “I tuoi occhi verdi” che riuscì a vendere addirittura 800mila copie, un numero che oggi risulta impensabile.

L’annuncio della morte di Franco Tozzi

A dare la triste notizia è stato proprio il fratello dell’artista, Umberto Tozzi tramite un annuncio pubblicato suoi profili social. “Ringrazio di cuore tutte le persone che mi sostengono in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Franco“, ha scritto a corredo di un’immagine in bianco e nero ritraente Franco Tozzi.

La notizia della sua scomparsa arriva pochi giorni prima dell’inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo, durante il quale Umberto Tozzi salirà sul palco per la serata dei duetti, durante la quale interpreterà alcuni dei suoi pù grandi successi insieme ai The Kolors.

La carriera

Nato a Rodi Gargano (Foggia), Franco Tozzi si trasferì negli anni Sessanta a Torino, insieme alla famiglia Dopo aver lavorato per diverso tempo presso lo stabilimento Lancia di Chivasso, lasciò la professione per dedicarsi interamente alla musica, la sua grande passione.

Franco Tozzi dovette interrompere temporaneamente la carriera musicale a causa del servizio militare, impedendogli di poter godere a pieno del successo e di produrre nuovi brani da lanciare sul mercato. Al suo ritorno, nel 1966, partecipò al Festival di Sanremo con la canzone “Io non posso crederti“.

Da quel momento, la sua carriera si sviluppò all’ombra del grande successo del fratello Umberto, diventato uno dei volti più noti della musica italiana degli anni Settanta, con milioni di copie vendute. Franco Tozzi ha pubblicato numerosi singoli e sei album nel corso della sua carriera.