La bufera che ha colpito Josh Rossetti aveva portato alla rottura con Monia la Ferrera, o no? I due sono stati avvistati di nuovo insieme.

Dalla scorsa settimana non si fa che parlare di Josh Rossetti, fratello della gieffina Greta, e della fidanzata Monia La Ferrera. Infatti, dopo la rissa sfiorata con Massimiliano Varrese fuori dagli studi del Grande Fratello dopo la finale del reality e le minacce di Rossetti rivolte a Gabriele Parpiglia in diretta radiofonica, sembrava che Monia avesse messo fine alla storia d’amore con Josh.

Tuttavia, negli ultimi giorni gli esperti di gossip, tra cui Deianira Marzano, hanno pubblicato alcuni scatti che ritraggono la coppia di nuovo insieme. Ma cosa è successo?

Monia La Ferrera e Josh Rossetti: è finita?

Nella scorsa settimana Monia La Ferrera aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo post che lasciava intendere che la storia con Josh Rossetti cominciata un paio di mesi fa era giunta a termine.

Infatti, nel post afferma di aver fatto un “Grosso errore di valutazione“, e dopo la pubblicazione erano sparite le foto che li ritraevano insieme. Pare, inoltre, che lei non segua più Josh sui social, il che suggerisce che sia realmente finita la loro storia. Tuttavia, le ultime segnalazioni raccontano il contrario.

Monia e Josh avvistati insieme

Da quando si sono conosciuti i due sono sempre stati molto affiatati, e forse neanche gli ultimi eventi sono riusciti a separarli.

Infatti, Deianira Marzano ha pubblicato alcuni scatti inviati da alcuni fan che ritraggono Josh e Monia insieme mentre si fanno una passeggiata. Si tratterebbe solamente di una segnalazione, in cui i volti non sono nitidi, tuttavia non stupirebbe sapere che i due si sono riconciliati.

Infatti, Josh aveva pubblicato le sue scuse sui social scrivendo che desiderava scusarsi “Per l’amore che provo verso la mia compagna, la mia famiglia e le sue due bambine“.