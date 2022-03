Modelle ucraine più famose e seguite su Instagram: chi sono e quali sono le attività che le hanno cosacrate a vere star.

Si dice che in Ucraina vivano le donne più belle del mondo. Non sappiamo se sia vero. D’altronde, la bellezza è un valore assolutamente soggettivo. Quel che è certo è che di modelle ucraine ne esistono davvero moltissime, e la maggior parte delle quali conosciute non solo a Kiev, ma anche nel resto del mondo. Donne che sono state in grado, grazie alle loro qualità, di imporsi come vere e proprie star, diventando anche delle influencer e delle icone su Instagram. Andiamo a conoscere insieme alcune delle più famose.

Modelle ucraine: le più famose su Instagram

Un discorso a sé meritano due figure molto amate in tutto il mondo, per motivi differenti: Milla Jovovich e Anastasia Lenno. La prima è un top model, attrice e cantante da anni protagonista a Hollywood grazie ai suoi matrimoni ma anche e soprattutto al suo ruolo all’interno della saga cinematografica Resident Evil. La seconda, ex miss Ucraina, è diventata una star internazionale allo scoppio della guerra, quando qualcuno pensava che si fosse unita alle milizie ucraine. In realtà la bella Lenno si è solo mostrata con abbigliamento da guerra, ma per dare ispirazione e dare il senso della forza delle donne ucraine, senza scendere davvero sul campo di battaglia.

Milla Jovovich

Passiamo quindi a Snejana Onopka, classe 1986, una modella diventata famosa nel 2005 per aver partecipato a una campagna D&G. Nel corso della sua carriera ha lavorato per brand quali Chanel, Gucci, Fendi, Balenciaga e tanti altri. Il suo account oggi conta oltre 5 milioni di follower.

Grande successo a livello internazionale anche per Olga Kurylenko. Una star che ha mosso i primi passi nel mondo della moda a soli 13 anni e che ha avuto modo di recitare a Quantum of Solace nel ruolo di Bond Girl, oltre che in Oblivion come co-protagonista insieme a Tom Cruise. Su Instagram conta oltre 700mila follower.

Classe 1983, Kristina Kots-Gotlib è invece una delle più belle modelle di Donetsk, città tristemente nota per essere nel territorio delle repubbliche separatiste. Miss Ucraina nel 2009, non è solo bellezza ma anche grande intelligenza, come dimostrato dalla laurea in International Economics ottenuta presso l’Università di Donetsk.

Le altre modelle ucraine più famose

La lista delle più affascinanti e famose modelle ucraine potrebbe continuare ancora a lungo. Ad esempio con Lika Roman, classe 1985, una splendida donna che ha trovato il suo talento anche nella scrittura. O ancora con Anna Vergelskaya, classe 1988, fondatrice della rivista l’Offciel Austria, filantropa e protagonista del mondo dei social con oltre 170mila follower.

Ma vale la pena fare qualche altro nome di super influencer in grado di imporsi con successo non solo a livello locale, ma internazionale: Anna Andres, Olesia Stefanko, Olyona Osmanova, Elena Kosmina, Larisa Kakurova. Insomma, basta fare qualche ricerca su Instagram per scoprire un mondo fatto di donne di grandissimo fascino e in grado di diventare delle vere stelle anche al di fuori dei confini dell’Ucraina o della Russia.

