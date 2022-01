Lo storico personaggio Disney di Minnie cambia completamente loook: la stilista Stella McCartney ha disegnato per lei un nuovo outfit.

Per la prima volta nella sua vita quasi centenaria, Minnie aggiungerà un tailleur pantalone al suo guardaroba. E non sarà solo un vecchio paio di pantaloni sartoriali, ma una silhouette iconica della stilista britannica Stella McCartney.

Il suo completo restyling sarà svelato a marzo per onorare due diverse date: la Giornata internazionale della donna e il 30° anniversario di Disneyland Paris. Un comunicato stampa sul progetto ha affermato che Stella McCartney è stata scelta per creare il look a causa della sua eredità di leadership femminile, nonché del suo impegno per la sostenibilità.

In un video per la stampa condiviso con la CNN, Stella McCartney ha svelato quanto è orgogliosa di essere stata scelta per rifare il look a Minnie Mouse, uno dei personaggi storici della Disney:

“Minnie ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Condividiamo gli stessi valori e ciò che amo di Minnie è che personifica la felicità, l’espressione di sé, l’autenticità… in più ha uno stile così grande.”

L’ensemble di Minnie è uno smoking blu su misura con pois neri e fiocco abbinato, realizzato con “tessuti di provenienza responsabile”, ha spiegato McCartney nel video. Spera che il nuovo look renda Minnie un simbolo di progresso e responsabilizzazione per una nuova generazione.

I tailleur pantalone sono un punto fermo nel guardaroba delle leader femminili, con politici tra cui l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, l’ex Segretario di Stato americano Hillary Clinton e la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris che hanno ciascuno la propria riconoscibile interpretazione dello stile.

